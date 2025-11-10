Francia rechaza firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para “proteger a sus agricultores”

Francia “no firmará” el acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur porque “condenaría” a sus agricultores, aseguró ayer la ministra de Agricultura, Annie Genevard. “Queremos apoyar a nuestros agricultores”, afirmó.

“Por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría”, indicó la ministra al diario local JDD. Pese a estas declaraciones, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró esta semana que ve perspectivas positivas para la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (que integran Brasil, la Argentina, Paraguay y Uruguay).

Para firmar el acuerdo, la ministra pide una cláusula de salvaguarda agrícola, medidas que impidan la importación a Europa de productos agrícolas que no cumplen las normas sanitarias y medioambientales europeas y un refuerzo de los controles sanitarios.

El presidente francés, Emmanuel Macron. Ludovic Marin - POOL AFP

Qué dice el acuerdo

El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y el 3 de septiembre de 2025 fue adoptado por la Comisión Europea. Sin embargo, todavía tiene que ser aprobado por los 27 Estados miembros de la UE antes de entrar en vigor, con países muy reticentes a hacerlo, como es el caso de Francia.

Entre sus puntos principales se busca reducir aranceles, ampliar el acceso a mercados y facilitar el comercio para ambos bloques. De esta forma, se incluyen sectores como la agricultura, la maquinaria, los vehículos y las pymes. El acuerdo también incluye compromisos en comercio electrónico, contratación pública y transporte marítimo, teniendo en cuenta un componente de desarrollo sostenible.

Varios países de la Unión Europea cuestionaron el tratado. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS� - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS�

Las protestas en París

Semanas atrás, la medida ya había generado cuestionamientos entre los trabajadores del país de Europa. A principios de octubre, cientos de agricultores franceses se reunieron a los pies de la Torre Eiffel -ícono turístico mundial de la ciudad de París- y protestaron contra el proyecto de acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, pese a las garantías ofrecidas por la Comisión Europea.

Los agricultores y ganaderos franceses explicaron en numerosas ocasiones que su temor pasa porque su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el marco del nuevo acuerdo, y que, por ende, eso les genere una pérdida comercial y económica.

Los agricultores realizaron varias protestas en los últimos años en la capital francesa. CHRISTOPHE SIMON - AFP

La Confederación Campesina, el tercer sindicato del sector en Francia, convocó la protesta para pedirle al presidente Emmanuel Macron que defienda a sus agricultores, mientras que Bruselas ya lanzó el proceso de ratificación. “UE-Mercosur no es estiércol, pero apesta igual”, cantó una multitud durante la manifestación festiva que terminó cerca de la Torre para “un gran picnic solidario”.

Con información de AFP