Italia es uno de los destinos turísticos mundiales por excelencia, y ciudades como Roma, Venecia o Florencia atraen a millones de turistas por año. Sin embargo, no todas las regiones de la superficie del país de más de 300.000 kilómetros cuadrados viven la misma situación. Algunos sitios sufren la crudeza de la lejanía de la capital o de los climas extremos, sumado a una problemática que aumentó en las últimas décadas: la falta de población por los jóvenes que se mudan al cumplir la mayoría de edad.

Con el objetivo de repoblar las distintas zonas, las autoridades implementaron medidas como ofrecer programas de casas a sólo un euro para atraer a nuevos habitantes. Ahora, la iniciativa “Ripopola Calabria” implementará la entrega de 50 viviendas completamente gratuitas para quienes deseen mudarse y comenzar una nueva vida en el sur del país europeo.

La medida fue tomada en el marco de un abrupto descenso de la población. Entre 2011 y 2024, el número de habitantes bajó en 124.000 personas, lo que representa el 6,4% de su población total. En todo el sur de Italia, incluido Calabria, emigraron aproximadamente 150.000 graduados de entre 25 y 34 años entre 2019 y 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Italia.

Los municipios participantes incluyen ciudades de Cosenza, Catanzaro, Crotone y Reggio Calabria.

Los requisitos son ser mayores de 18 años y ser ciudadano o residente italiano Getty Images

Las casas, que no se encuentran en el mejor estado actualmente, serán refaccionadas a partir de un fondo de 20.000.000 de euros otorgado por el gobierno regional de Calabria, según detalló el diario The Independent. A su vez, la página web de Ripopola Calabria estipuló que el mobiliario no estará incluido en la reforma de la propiedad.

La iniciativa subrayó que las casas están destinadas exclusivamente a uso residencial: es decir, están diseñados para ser habitados, “no explotados ni subalquilados”.

Para aplicar a la iniciativa de “Ripopola Calabria” se deben cumplir una serie de requisitos. El principal es tener, por lo menos, 18 años y ser ciudadano italiano, residente en Italia o ciudadano de la Unión Europea (UE). A su vez, se debe estar disponible para vivir en el lugar durante al menos 10 años, ya que esa es la duración mínima del contrato, y quienes apliquen tienen que haber vivido fuera de Calabria durante al menos tres años. El programa, además, otorga puntos especiales a familias, familias monoparentales y parejas jóvenes.

Una vez transcurrido el tiempo, se podrán adoptar medidas adicionales para fomentar la permanencia más allá del período establecido, lo que podría incluir la renovación del contrato de préstamo o una compra a precios controlados.

Las solicitudes para la primera tanda de viviendas se pueden realizar en línea y el plazo está abierto hasta el 18 de diciembre. Quienes estén interesados ​​podrán preseleccionar hasta tres propiedades del catálogo y, posteriormente, la asignación de viviendas se realizará mediante un sistema de clasificación pública para cada unidad de vivienda.

Casas a 1 euro

Naro, al suroeste de Sicilia Rotondo/CC0

Otra medida para repoblar zonas campestres y rurales fue la que implementó un pequeño pueblo de Sicilia, que se convirtió en el último en ofrecer viviendas a únicamente un euro. Naro, una ciudad medieval situada en la provincia de Agrigento, se adhirió al “programa Case”, un plan para vender viviendas en ruinas por ese módico precio.

El programa se inició originalmente en 2008 en la ciudad siciliana de Salemi. Naro afirmó que la iniciativa tiene como objetivo “contribuir a la recuperación y al futuro del centro histórico de la ciudad”.

Los propietarios que deseen vender sus viviendas en Naro pueden presentarlas rellenando el formulario de manifestación de interés, introduciendo los datos de la propiedad y subiendo al menos una fotografía. Quienes deseen comprar una propiedad pueden presentar una solicitud, indicando el inmueble que les interesa y el proyecto previsto.