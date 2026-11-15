Los 8 destinos a los que no hay que viajar en 2027 según una prestigiosa revista de viajes

Los destinos turísticos suelen ponerse de moda durante un tiempo determinado. Eso hace que millones de personas de distintos puntos del planeta acudan al mismo lugar durante una temporada y la sobrecarguen de visitantes. Incluso ciudades como Venecia, París o Madrid comenzaron a imponer restricciones e impuestos al turismo masivo. En este marco, la guía internacional Fedor’s Travel elaboró una lista con los ocho destinos a los que no recomienda viajar en 2027 por un “exceso de viajeros”.

Si bien, tal como remarcan en la prestigiosa editorial de viajes, el turismo ayuda a sustentar la economía local, cuando se vuelve algo multitudinario y descontrolado puede afectar las condiciones naturales de cada destino.

“A veces, lo mejor que puede hacer un viajero es darle un respiro a un lugar. Consideren la ‘Lista de lugares prohibidos’ como una invitación a ser mejores huéspedes, no a dejar de viajar”, explicaron en el sitio web de la guía de viaje.

Venecia fue una de las ciudades que impuso un cobro extra a los viajeros para combatir el turismo masivo Luca Bruno - AP

De esta forma, remarcaron que no aconsejan no visitar estos destinos —algunos de ellos muy conocidos— sino también prestar más atención sobre la época en la que se viaja, los lugares en los que se hospedan (es decir, elegir un hotel manejado por locales), comprar en negocios regionales y tratar de alejarse de las zonas más concurridas.

Los destinos “prohibidos”

Según la lista de Fodor’s, los ocho destinos que integran el ranking fueron elegidos en referencia a los niveles de multitud, las construcciones y los alquileres vacacionales que afectan a los residentes. Esto se traduce, afirmaron, en un “ecosistema al límite” y un mercado inmobiliario inaccesible para los lugareños.

Riviera albanesa

El agua turquesa y las playas de arena blanca de la costa de Albania atraen a miles de turistas al año. Con paisajes similares a los de las Maldivas o Grecia, tiene un precio mucho más barato, lo que hizo que en el último tiempo el turismo aumente de forma excesiva.

Albania tuvo, según datos de Fodor’s, 12,47 millones de visitantes en 2025 y un crecimiento del 5,3% en los primeros ocho meses de 2026, las cifras más altas desde que el país se liberó de una dictadura de 47 años en 1991. Al ser la Riviera albanesa su región más popular, localidades costeras como Ksamil y Dhërmi se están llenando de hoteles para alcanzar la demanda de la temporada alta, de junio a septiembre, y que permanecen vacíos durante el invierno. Además, la zona carece de la infraestructura adecuada para la gestión de la basura y el tratamiento de aguas residuales que requiere la cantidad de personas que lo visitan.

La Riviera albanesa Getty Images

Costa Amalfitana

La Costa Amalfitana, en el sur de Italia, lleva años lidiando con un número de turistas que desbordó su población residente. En 2023, Positano (una de las localidades más visitadas) recibió 132.551 visitantes frente a los 3729 habitantes fijos que tiene. El resultado fueron rutas y calles colapsadas, precios de alojamiento muy elevados para los residentes y daños en el medioambiente.

La afluencia masiva de turistas en verano también provoca la saturación del transporte público, con largas filas para los colectivos y falta de tickets en los ferris.

Amalfi sobre colinas que descienden hasta la costa, en Italia Shutterstock

Bali

En Bali, el destino de Indonesia por excelencia, la problemática principal tiene que ver con la gestión de la basura. Debido al aumento de turistas que registró la isla en, por lo menos, los últimos 10 años, los lugareños ya no tienen un espacio físico para poder depositar los residuos y tuvieron que acudir a la quema diaria de basura para resolver la situación.

En 2025, Bali recibió la cifra récord de 6.948.754 de visitantes extranjeros, casi un 10 % más que el año anterior. Esto representa más llegadas internacionales que la cantidad de residentes que tiene Bali, alrededor de 4,4 millones.

El aumento de la basura también tiene consecuencias medioambientales. Bali Air Dispatch, una red comunitaria con más de 50 sensores distribuidos por toda la isla, constató que entre junio y septiembre, en el sur de la isla se superó diariamente el límite máximo de contaminación por partículas finas (PM2.5) establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los mismos meses de 2025, este límite se presentó en el 90% de los días.

Bali, en Indonesia Shutterstock

Córcega

La isla mediterránea situada entre Francia y Cerdeña se encuentra sumida en un conflicto por la independencia del país gobernado por Emmanuel Macron. Los separatistas cuestionan la afluencia masiva de turistas y las residencias que son utilizadas de forma vacacional tanto por locales como por viajeros que las alquilan.

“Hasta que se reconozcan nuestros derechos nacionales, tenemos un mensaje: quédense en casa. Si no se quedan en casa, no se consideren seguros en nuestro territorio nacional”, advirtieron en una conferencia de prensa clandestina que realizaron hace pocos meses.

El accionar de los separatistas no queda únicamente en palabras. En octubre de 2023, bombardearon 34 propiedades, en su mayoría casas de vacaciones desocupadas y algunas de las cuales todavía estaban en construcción, por lo que nadie resultó herido.

Edimburgo

La capital de Escocia se ve afectada principalmente por la concentración de visitantes en el casco antiguo, los alquileres vacacionales de corto plazo y la presión sobre la infraestructura pública.

Los residentes, además, denuncian que los locales tradicionales como supermercados y peluquerías cerraron en el último tiempo para dar paso a la apertura de tiendas destinadas especialmente a los turistas.

Cockburn Street, una de las calles más visitadas Jose Miguel Sanchez

Kyoto

La ciudad histórica que forma parte de la conocida “Ruta Dorada” de Japón —que conecta Tokio, Kyoto y Osaka—, atrae a un número récord de turistas. En 2025, la ciudad registró 62,79 millones de visitas turísticas, superando los 60 millones por primera vez desde que comenzaron los registros turísticos en 1958. Las pernoctaciones también alcanzaron la cifra récord de 16,59 millones, mientras que el gasto turístico ascendió a la cifra de 2,0474 billones de yenes (equivalente a 12.900 millones de dólares).

La problemática viene de la mano con que muchos de los lugares de interés se ubican en barrios residenciales, donde el turismo puede alterar la vida cotidiana de los residentes.

El Sendero del Filósofo, en Kyoto Istock - iStock Editorial

Ngorongoro

En Tanzania, Ngorongoro era el hogar de los masái, un pueblo indígena pastoril del este de África. Con el pasar de los años, el lugar se volvió uno de los destinos preferidos para quienes viajan a hacer un safari.

La ciudad recibió más de 1,06 millones de visitantes en 2024-25, frente a los cerca de 900.000 del año anterior, atraídos por la promesa de tener una de las concentraciones de vida silvestre más importantes del mundo. Según el gobierno de Tanzania, este crecimiento está “degradando la tierra y amenazando la vida silvestre”.

Ngorongoro, en Tanzania ara Lambourne/Shutterstock

Sedona

La ciudad de apenas seis kilómetros y con menos de 10.000 habitantes, ubicada en Arizona, Estados Unidos, trabaja para gestionar los aproximadamente 3.000.000 de visitantes anuales. Sin embargo, no lograron solucionar el conflicto con los alquileres vacacionales a corto plazo, que dejaron a muchos residentes sin hogar.

Sedona, en Arizona, Estados Unidos Mystic Stock Photography/Shutterstock

Según los especialistas, el valor promedio de una vivienda unifamiliar aumentó más del 50% entre 2020 y 2022, con un precio medio actual de 891.000 dólares.