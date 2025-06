Una vicepresidenta de Pedro Sánchez se desligó en duros términos del escándalo de corrupción que sacude a España

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, se desligó este sábado del escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Pedro Sánchez, donde están involucrados el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, y José Luis Ábalos, otro peso pesado del espacio y exministro de Transportes. La funcionaria los calificó de “golfos y corruptos” en el 13° Congreso Confederal de Comisiones Obreras (CCOO).

“Cuando nos estábamos matando en el Ministerio de Trabajo para salvar a las empresas y los trabajadores del país, ahí al lado había gente, golfos, que estaban robando”, arremetió. Díaz hizo referencia a la negociación con sindicatos y patronal por la concesión de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

“Mientras nosotras resolvíamos ERTEs personalmente, firmábamos y trabajábamos en la mesa de diálogo social y subíamos el salario mínimo interprofesional, [ellos] sin rubor estaban robando”, expresó.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en la sede del PSOE Alejandro Martínez Vélez - Eur - Alejandro Martínez Vélez - Eur

El escándalo por corrupción se destapó en 2024, cuando se descubrió que se habrían concedido contratos millonarios para comprar barbijos durante la pandemia de Covid, del cual parte del dinero fue a comisiones ilegales.

Sin embargo, hubo más en la trama bajo el nombre de “Operación Delorme”: también se cree que hubo una adjudicación de obra pública y servicios a determinadas empresas a cambio del cobro de comisiones ilegales y el uso de empresas pantalla para blanquear ese dinero.

En 2024 casi una veintena de personas fueron detenidas entre empresarios, lobbistas y un asesor político vinculado al PSOE, Koldo García, eje central de la trama y acusado por operación criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Su detención arrastró la de Ábalos, que había sido ministro de Transporte y secretario de organización del PSOE, porque García fue su asesor personal durante años. Se investiga si fue efectivamente facilitador de la trama de corrupción, bajo los delitos de tráfico de influencias, pertenencia a una organización criminal, cohecho y malversación.

Cerdán quedó involucrado por ser quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE cuando el exministro fue destituido por Sánchez, de quien era hombre de máxima confianza.

Yolanda Díaz en el 13° Congreso Confederal de CCOO X (@CCOO)

Las grabaciones que se filtraron muestran a Cerdán, Ábalos y García hablando de mordidas develaron otra trama de corrupción: en uno de los mensajes, Cerdán le dice a García que introduzca dos boletas “sin que te vea nadie” en la urna de esas primarias de 2014, aparentemente a favor de Sánchez.

Ayer, la Guardia Civil allanó la sede central del PSOE para clonar el contenido de la cuenta de correo electrónico de Cerdán. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente solicitó a los agentes que hagan lo mismo en el Ministerio de Transporte con la cuenta de Ábalos.

Este sábado, Díaz hizo referencia a las mordidas discutidas por los involucrados. “Mientras acordaban mordidas al lado del Ministerio de Trabajo, otras estábamos peleando la reforma laboral, así que lo digo con dignidad: no somos todas iguales. La corrupción cero sí existe. No somos iguales”, remarcó, aclamada por aplausos.

La vicepresidenta segunda fue dura sobre la trama corrupta y se despegó por completo de los investigados. “La historia que compartimos, que es común, es una de privaciones, generosidad, de lucha, de austeridad, de vidas, quebradas en las cárceles, de vidas duras, pero de vidas que son lo mejor del país. Por eso sentimos indignación con lo que estamos viviendo hoy en nuestro país”, comenzó.

“Pensamos en la política como una forma de cambiar la vida de la gente, no de cambiar nuestra vida. Por esta razón, sí, me avergüenzo, me avergüenzan, más si cabe los comportamientos de golfos, de señores corruptos, y de su determinable forma de actuar”, apuntó.

La también ministra de Trabajo sostuvo que los involucrados no pueden “mirar a los ojos” a los militantes de CCOO. “A nosotros no pueden mirarnos a los ojos, no serían capaces de sostenernos la mirada. Y lo digo desde aquí con toda la decencia de lo que representamos”, expresó.

Sánchez atraviesa su momento de mayor debilidad política desde su llegada al poder. Sin embargo, descartó que vaya a dimitir o convocar elecciones anticipadas.

