Uruguay definirá el ganador de una alcaldía por sorteo tras un insólito empate electoral

MONTEVIDEO.- Una semana después de las elecciones locales en Uruguay, la Corte Electoral decidió que una alcaldía se defina por sorteo.

La elección de San Bautista, municipio del departamento de Canelones en el que había 3534 habilitados a votar el pasado domingo 11 de mayo, terminó en empate entre dos candidatos a alcalde de la Coalición Republicana, uno blanco y otro colorado.

En total, según los datos finales de la Corte Electoral, votaron en las elecciones municipales 3195 personas en nueve circuitos. La Coalición Republicana obtuvo 2079 votos y el Frente Amplio 547. Pero dentro del paraguas de la coalición había una opción del Partido Colorado, cuyo sublema era Coalición Canelones, y otra del Partido Nacional, Mejor Canelones.

En total la opción blanca tuvo más votos: 1214. Pero estaba dividida en dos listas y una de ellas, la que llevaba como primer titular al concejo municipal a Roberto Siriani de León, sumó 857 votos, y la otra, que llevaba como primer titular a Oscar García Sarante, obtuvo 357.

Los votos de Siriani de León fueron los mismos que obtuvo Pablo Farina Luc, titular de Coalición Canelones.

Roberto Siriani, alcalde del municipio de San Bautista

Acá se plantea una primera duda: ¿por qué se considera que hay empate entre Siriani de León (del Partido Nacional) y Farina Luc (del Partido Colorado), si los blancos en total obtuvieron más votos en su sublema?

El ministro de la Corte Electoral José Korzeniak explicó a El País que la ley de descentralización que creó los municipios y su sistema de votación, la 19.272, “no habla de sublemas”. En concreto, en el artículo 11 la ley indica: “El primer titular de la lista más votada del lema más votado dentro de la respectiva circunscripción territorial se denominará alcalde y presidirá el municipio”.

Este inciso descarta la victoria blanca por sumatoria de votos, y establece que en realidad hubo un empate en el primer lugar entre Siriani de León y Farina Luc.

¿Por qué habrá sorteo en San Bautista y no un balotaje?

Una vez que quedó confirmado el empate la Corte Electoral discutió algunas posibilidades. “La ley no prevé el caso de empate, no tiene definición”, dijo Korzeniak. “Eso determina que la Corte Electoral sea quien resuelva porque la Constitución le da esa potestad en la medida que la ley no dice nada”, añadió.

“En el año 2010 en el Municipio de Aguas Corrientes [Canelones] se dio una circunstancia de empate y en 2015 en San Javier [Río Negro] también. En ambos la Corte, considerando que era muy difícil repetir la elección en esos municipios y entendiendo que ya no era la misma elección, entendió que la mejor forma era resolver mediante un sorteo“, apuntó.

La misma decisión se tomó ahora. Indicó que ambos contendientes ya fueron electos concejales, porque los integrantes del concejo municipal quedaron establecidos por la elección. Por tanto se abren algunas interrogantes respecto a repetir la elección o habilitar un balotaje: “¿Qué pasa con los suplentes? ¿Es una elección obligatoria o no?”.

¿Cómo será el sorteo para determinar el alcalde de San Bautista?

“El mecanismo para el sorteo, si bien no está resuelto cuándo se va a hacer, será el que ya se utilizó: introducir una hoja de votación de cada uno de los concejales que terminaron electos y empataron, dentro de dos sobres, e introducir los dos sobres en una urna. Luego sacar uno de esos sobres frente a la presencia de los delegados", explicó el ministro de la Corte Electoral.

En definitiva, con los dos sobres adentro de la caja, se abrirá la urna y alguien con su mano tomará uno, ante la vista de todos los presentes.

Elecciones en Uruguay Reuters

En esa definición no solo estarán en juego dos visiones políticas sino un salario, ya que un concejal común no tiene remuneración, pero un alcalde sí. En Canelones específicamente hay tres tipos de remuneración según el tamaño del municipio, y San Bautista corresponde a un tercer nivel.

Actualmente el alcalde de San Bautista cobra unos 2500 dólares

Más allá de esta situación en particular, Korzeniak opinó que debería darse una mejora en la ley para que, entre otras cosas, se defina qué debe hacerse en caso de empate en una elección municipal. “Es una tarea que no le corresponde a la Corte Electoral sino a los legisladores, y se requieren dos tercios en cada una de las cámaras”, concluyó.