Ranking global: Uruguay y la Argentina lideran la tasa de muertes por coronavirus

América del Sur continúa consolidándose como el epicentro global de una segunda ola que azota a varios países: seis países de la región lideran la tasa de muertes por millón de habitantes registradas por coronavirus en el mundo en la última semana. Uruguay continúa al frente de ese listado, según los datos del sitio Our World in Data y el diario The Washington Post, con la novedad de que la Argentina escaló al segundo puesto.

De acuerdo a los últimos datos disponibles este martes, Uruguay registra 14,39 muertos por millón de habitantes por Covid-19 en los últimos siete días; la Argentina, 10,13; Colombia, 9,73; Paraguay, 9,67; Perú, 9,17, y Brasil, 8,94. Los seis países lideran este listado global.

Así, América del Sur se consolida como la región más afectada en la tasa de muertes por coronavirus por millón de habitantes en la última semana (8,15), más que el triple que la de Europa (2,65). Le siguen América del Norte (1,64), Asia (1,20), África (0,20) y Oceanía (0,05).

Operarios y familiares introducen el féretro con los restos de una mujer que murió por complicaciones del COVID-19 en un nicho en el cementerio de Inahuma, en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de abril de 2021. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

La Argentina informó hoy la mayor cantidad de muertos por coronavirus en 24 horas en lo que va de la pandemia, con 745, y también la mayor cantidad de nuevos casos positivos (35.543).

Respecto a los contagios por Covid-19, medido por millón de habitantes en los últimos siete días, con amplia diferencia lideran la tabla global las Maldivas (2362) y las islas Seychelles (2312). A las dos naciones en el océano Índico les siguen Bahrain (975), Uruguay (815) y la Argentina (504).

