Vaticano: el Papa designó a un coreano en un cargo clave

ROMA.- Después de haber rechazado ayer la renuncia del cardenal alemán Reinhard Marx, el Papa volvió a sorprender hoy en el Vaticano con la designación de un coreano para liderar un dicasterio –ministerio- clave de la curia romana, la administración central de la Iglesia católica. En una movida importante en el tablero curial, con la que profundizó su internacionalización de la curia, Francisco nombró como nuevo prefecto de la Congregación para el Clero al obispo Lazzaro You Heung-sik, según informó la Santa Sede.

De 69 años, You pasará a liderar el ministerio que supervisa a los más de 410.000 sacerdotes que hay en el mundo, así como la mayoría de los seminarios católicos. Desde 2005 obispo de Daejeon, una de las ciudades más importantes de Corea del Sur –donde la Iglesia católica es minoritaria, pero fuerte, en crecimiento y muy dinámica-, You reemplazará al cardenal italiano Beniamino Stella, diplomático del Vaticano que estuvo al frente de la Congregación para el Clero desde 2013 y que en agosto cumplirá 80 años.

Según veteranos vaticanistas, es la primera vez que un prelado coreano llega a una posición tan alta en la curia romana, que en los últimos años se des-italianizó fuertemente. You, que seguramente recibirá el birrete cardenalicio –por lo que su designación significa también que sigue adelante la internacionalización del colegio cardenalicio-, será el segundo asiático con un puesto clave en Roma, después del cardenal filipino, Luis Antonio Tagle –considerado papable-, que está al frente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (antes llamada Propaganda Fide) desde hace más de un año.

Francisco conoció al obispo Lazzaro cuando viajó a Corea del Sur en agosto de 2014, cuando fue a Daejeon -considerada la Silicon Valley del país, a 137 kilómetros al sur de Seúl- para la Sexta Jornada de la Juventud Asiática. Entonces este prelado fue su anfitrión y estuvo acompañándolo durante todo el evento, incluso en la celebración de una misa en el Estadio del Mundial. Francisco lo eligió luego para participar del Sínodo sobre los Jóvenes de 2018; y lo recibió en audiencia el 17 de abril pasado, cuando viajó a Roma. Entonces nadie se imaginó que en esa audiencia el Papa seguramente le propondría mudarse a Roma como prefecto de la Congregación para el Clero, sino que se especuló con gestiones relacionadas con el deseo del Papa de viajar a Corea del Norte.

La Iglesia en Asia

Desde el principio de su pontificado Jorge Bergoglio, el primer papa jesuita, puso a Asia en la mira, ya que considera que el futuro de la Iglesia católica se encuentra en este continente, donde vive el 60% de la población mundial. De hecho ya hizo cuatro viajes a Asia: el ya mencionado a Corea del Sur, a Sri-Lanka y Filipinas, a Myanmar y Bangladesh, a Japón y debido a la pandemia debió cancelar un quinto, jamás anunciado, a Indonesia y otros países del área. Francisco nunca ocultó tampoco su deseo de viajar a China, con quien abrió un diálogo y firmó un acuerdo provisional para la designación de obispo.

Siendo arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio tuvo una relación muy especial con la numerosa comunidad coreana de la ciudad y de su barrio natal, Flores. Fiel reflejo de esto, en 2014, designó como obispo al sacerdote coreano Ham Lim Moon, que es hoy obispo coadjutor de Venado Tuerto. A Francisco siempre le fascinó la historia de la Iglesia católica en ese tierra, que es única: no nació gracias a misioneros venidos desde el exterior, sino porque un grupo de laicos eruditos se enteró de la existencia de textos sobre el catolicismo y empezó a practicar en 1784. Luego la minoría católica comenzó a sufrir terribles persecuciones de parte de las autoridades establecidas, y a tener mártires (en su viaje de 2014 el Papa beatificó a 124).

Nacido en 1951 y ordenado sacerdote en la diócesis de Daejeon, You en 2003 se convirtió en obispo coadjutor en la misma diócesis y dos años más tarde, obispo. Un dato importante es que fue jefe del comité para la paz de la Conferencia Episcopal coreana y viajó cuatro veces a Corea del Norte.

Nunca un pontífice visitó Corea del Norte, uno de los países más cerrados y aislados del mundo, que no mantiene relaciones con la Santa Sede y donde casi no hay católicos, ya que no existe libertad religiosa. Pero el Papa ya hizo saber que le encantaría visitar este país. Cuando estuvo en Corea del Sur rezó especialmente por la paz y la reconciliación de esta península dividida.