Video: así fue el “operativo de guerra” contra el Comando Vermelho realizado por la policía de Río de Janeiro

El enfrentamiento entre el grupo narco y las fuerzas de seguridad dejaron un saldo de más de 120 muertos; favelas prendidas fuego, calles sitiadas y parálisis social en todo el estado carioca; imágenes exclusivas de LN+

Una tétrica postal del enfrentamiento entre el grupo narco Comando Vermelho y la policíaSilvia Izquierdo - AP

¡Es un genocidio!”. Ese fue el grito que más se repitió durante las últimas horas entre los habitantes del estado de Río de Janeiro, Brasil, luego de que las fuerzas de seguridad emplazaran lo que las autoridades definieron como un “operativo de guerra” contra la banda narco Comando Vermhelo (CV).

En el enfrentamiento, que contó con la cobertura exclusiva de LN+, se movilizaron 2500 uniformados de la Policía Civil y Militar. Hasta el momento, perdieron la vida más de 120 personas.

Constituido en los años 70 a partir del encuentro de criminales comunes y militantes de izquierda dentro de una prisión de Rio de Janeiro durante la dictadura militar brasileña, el CV es actualmente considerado una amenaza nacional y trasnacional.

Rio de Janeiro: el operativo policial mas grande de la historia
Rio de Janeiro: el operativo policial mas grande de la historia

En el megaoperativo, las fuerzas de seguridad emplearon drones artillados pero la banda narco no se quedó atrás, utilizando armamento militar para contrarrestar el avance de la Policía. Como resultado, los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de la ciudad, fueron absorbidos por el fuego.

Además del estado de sitio y la parálisis social que se registró en todo el estado de Río de Janeiro, las calles quedaron tapizadas de cadáveres: imágenes que reflejaron cientos de cuerpos cubiertos con bolsas de plástico y pedazos de tela.

Según los informes citados por el medio brasilero O Globo, los cuerpos fueron extraídos de la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía y los narcotraficantes.

La “narcoguerra”, en imágenes

Familiares sin consuelo despiden a sus seres queridos en las calles de Río de Janeiro
Familiares sin consuelo despiden a sus seres queridos en las calles de Río de JaneiroSilvia Izquierdo - AP
Una de las tantas hileras de cadáveres apostadas en las calles del estado carioca
Una de las tantas hileras de cadáveres apostadas en las calles del estado cariocaSilvia Izquierdo - AP
Un integrante de CV abatido en el suelo
Un integrante de CV abatido en el sueloSilvia Izquierdo - AP
Según las cifras oficiales, los integrantes de CV abatidos en el enfrentamiento ascenderían a 116
Según las cifras oficiales, los integrantes de CV abatidos en el enfrentamiento ascenderían a 116Silvia Izquierdo - AP
La Policía Civil carioca en plena acción
La Policía Civil carioca en plena acciónSilvia Izquierdo - AP
Parte de los detenidos del CV por parte de la Policía Militar
Parte de los detenidos del CV por parte de la Policía MilitarMAURO PIMENTEL - AFP
El operativo de la Policía Civil se desplegó por varios complejos de favelas
El operativo de la Policía Civil se desplegó por varios complejos de favelasMAURO PIMENTEL - AFP
Un policía observa a personas ensangrentadas en la parte trasera de un camión policial trasladado al Hospital Getulio Vargas
Un policía observa a personas ensangrentadas en la parte trasera de un camión policial trasladado al Hospital Getulio VargasSilvia Izquierdo - AP
Autos incendiados forman una barricada en la favela Penha
Autos incendiados forman una barricada en la favela PenhaMAURO PIMENTEL - AFP
