Condenaron a un sargento y a su hijo por trasladar 12 kilos de cocaína de Bolivia a Salta

Un sargento de la Policía de Salta fue condenado a seis años y medio de prisión luego de que una investigación judicial demostrara que coordinó junto a su hijo un operativo narco para trasladar 12 kilos de cocaína desde la frontera con Bolivia hacia la ciudad de Orán. La maniobra quedó expuesta tras una cinematográfica persecución ocurrida el 6 de junio de 2025, cuando el joven evadió tres controles de seguridad antes de ser detenido con la droga.

La sentencia recayó sobre Jesús Antonio Vera, un suboficial con 18 años de antigüedad en la fuerza provincial que prestaba servicios en la Unidad Motorista de Emergencias Policiales. El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo condenó por el delito de transporte de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público.

Durante el juicio oral se reprodujeron conversaciones telefónicas interceptadas que terminaron siendo determinantes para incriminar al policía. En uno de los diálogos, luego de la detención de su hijo Mauricio Vera, el sargento expresó, desesperado: “Ahí están los 12 kilos en el auto, encima me ha hecho perder todo, me va a mandar preso”.

El fallo fue dictado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Fiscal Descentralizada Orán.

La condena del policía se sumó a la que ya había recibido su hijo Mauricio Vera, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo abreviado y fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes, resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad.

La investigación se había iniciado en abril de 2025 a partir de una denuncia anónima recibida por la Gendarmería Nacional, en la que se advertía sobre una organización narcocriminal integrada por traficantes y miembros de fuerzas de seguridad que operaba en la zona fronteriza entre Bolivia y Salta.

A partir de tareas de inteligencia y seguimientos, la fiscalía logró identificar al sargento Vera como uno de los integrantes de la estructura. Con autorización judicial se dispusieron intervenciones telefónicas y medidas de vigilancia que permitieron reconstruir la maniobra.

Una pistola reglamentaria del policía condenado fue encontrada en la guantera del auto Gendarmería Nacional

El episodio central ocurrió el 6 de junio de 2025, cuando Mauricio Vera conducía un Fiat Cronos por la Ruta Nacional 50, en cercanías de Aguas Blancas. Según la investigación, simulaba trabajar como remisero y viajaba acompañado de tres pasajeros.

Al llegar a un control de Gendarmería instalado en el paraje La Estrellita, el joven ignoró las señales de detención y escapó a toda velocidad. Minutos después volvió a evadir un segundo control de seguridad montado en la zona de “28 de Julio” y posteriormente logró atravesar un tercer operativo realizado por la Policía Federal en el acceso a Orán.

La persecución continuó durante varios kilómetros por calles urbanas hasta que el vehículo sufrió daños en uno de los neumáticos. Mauricio Vera abandonó el auto en un baldío e intentó ocultarse en una vivienda cercana, aunque finalmente fue detenido por efectivos de la Gendarmería.

Dentro del Fiat Cronos los investigadores encontraron 12 paquetes de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros perteneciente al sargento Vera y otros elementos de interés para la causa.

Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente fueron clave para probar la participación del policía. Según la fiscalía, Vera padre coordinó distintos aspectos logísticos del traslado y utilizaba mensajes en clave para referirse a la droga, empleando términos como “niñitos”, “juguetitos” o “camioncitos”.

En otra conversación, inmediatamente después de la persecución, se produjo un diálogo que resultó central para la acusación:

—Mauricio: “Viejo”.

—Jesús: “Sí”.

—Mauricio: “Perdoname, me jugué, me jugué”.

—Jesús: “¡Qué boludo que sos, Mauricio!”.

Luego, el policía le preguntó directamente si había sido detenido “con algo”, a lo que su hijo respondió: “Ahí están los doce en el auto”.

Para los jueces, esas comunicaciones demostraron que el suboficial tenía pleno conocimiento del cargamento y había participado activamente en la planificación de la maniobra.

La fiscalía también acreditó que, tras perder la droga y el vehículo utilizado en el transporte, el policía inició negociaciones con otros integrantes de la organización para reclamar una compensación económica. Según surgió de la investigación, llegó a rechazar una oferta de 5000 dólares porque pretendía recibir una camioneta como resarcimiento por las pérdidas sufridas.

Del análisis de los teléfonos secuestrados surgió, además, que el sargento había accedido a información reservada sobre la propia investigación, circunstancia que para los investigadores evidenció vínculos con integrantes de otras fuerzas de seguridad.

El tribunal consideró probado que Vera ocupaba un rol relevante dentro de la organización y remarcó la gravedad institucional de su conducta por tratarse de un integrante de la policía provincial.