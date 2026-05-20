Está basada en hechos reales, tiene solo seis episodios y arrasa en Netflix

En el panorama actual del streaming, una miniserie británica de seis episodios logró captar la atención masiva de la audiencia, posicionándose como el contenido más visto en Netflix. Titulada Leyendas, esta producción dirigida por Neil Forsyth no recurre a la acción desenfrenada para sostener su ritmo, sino que se apoya en un thriller burocrático y psicológico basado en hechos reales.

La trama se sitúa en los años 90, una década marcada en Reino Unido por una epidemia de heroína que desbordó las capacidades de respuesta del Estado. La serie se inicia con un evento contundente: el hallazgo de dos cadáveres pertenecientes a estratos sociales opuestos, ambos muertos por la misma causa, lo que obliga al gobierno a improvisar una respuesta ante una crisis incontrolable.

El elenco principal de Leyendas, la serie furor en la plataforma Netflix

La premisa central se basa en los llamados Beta Projects, una iniciativa de la Hacienda y Aduanas de Su Majestad donde agentes de primera línea fueron reclutados para operar de incógnito. Sin recursos adicionales ni una estructura formal, el mando, encabezado por Angus Blake (interpretado por Douglas Hodge), delega en Don Clark (Steve Coogan) la tarea de infiltrar funcionarios en las redes de narcotráfico.

Netflix se basó en una obra literaria

El libro The Betrayer: How An Undercover Unit Infiltrated the Global Drug Trade, de Guy Stanton y Peter Walsh, sirve como base documental para esta historia que explora cómo estos agentes adoptaron identidades falsas, conocidas en la jerga policial como leyendas, para mimetizarse con el entorno criminal. La transformación personal y el desgaste emocional de vivir en la clandestinidad se convierten, a lo largo de los seis episodios, en el mayor riesgo para el equipo protagonista, compuesto por figuras heterogéneas como Kate, Bailey, Erin y Guy.

El contexto histórico es fundamental para entender la magnitud del fenómeno narrado, ya que el relato se divide geográficamente entre los mercados de Liverpool y Londres. En el primer caso, la serie reconstruye el escenario de la heroína en los años 80 y 90, donde zonas como el Ford Estate en Birkenhead funcionaban como núcleos operativos brutales y eficientes. Este entorno dio origen a la llamada mafia de Liverpool, un grupo que evolucionó de ser pequeños delincuentes a formar cárteles capaces de controlar rutas internacionales que conectaban con Sudamérica.

El misterio es uno de los aspectos centrales de Leyendas Netflix

Figuras criminales como Colin Smith y Curtis Warren amasaron fortunas millonarias bajo la sombra de esta estructura que, en su apogeo, desafió el manual tradicional de las fuerzas de seguridad británicas. Simultáneamente, la serie muestra la infiltración en las redes turcas que operaban en Green Lanes, en el norte de Londres, un área conocida por su conexión con la ruta balcánica de tráfico de heroína. Aquí es donde el personaje de Guy Burke se adentra en el sindicato de Hakan, enfrentándose a una estructura tan organizada como despiadada.

La realidad superó a la ficción

La realidad que inspiró la ficción estuvo marcada por los hermanos Abdullah y Hüseyin Baybaşin. Según registros judiciales revelados por Esquire, el nivel de violencia y control ejercido por estos grupos era extremo, donde un agente que participó en las investigaciones describió las grabaciones de sus operaciones como si fueran escenas de El padrino, además de destacar que la reverencia que el entorno profesaba hacia sus líderes.

Al tratarse de una historia real, el público dejó en claro su gusto particular Netflix

La posterior caída de esta red, tras años de infiltraciones, reveló la existencia de prácticas brutales, lo que incluye el hallazgo de cámaras de tortura en los domicilios de los sospechosos. Leyendas logra, mediante un enfoque de realismo y acumulación de decisiones críticas, retratar esta guerra contra el narcotráfico no solo como un conflicto institucional, sino como una sucesión de derrotas personales y morales que definieron una época turbulenta en el Reino Unido.