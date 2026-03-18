Video: así fue el potente bombardeo en Beirut que provocó el colapso de un edificio en pleno centro

Un ataque aéreo de gran escala sobre la capital libanesa dejó al menos 12 muertos y más de 40 heridos, en una de las ofensivas más intensas en décadas; un informe de LN+ mostró el momento en que una estructura se desplomó tras el impacto en pleno centro urbano
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Israel intensificó durante la madrugada sus ataques sobre Beirut con una serie de bombardeos que alcanzaron zonas densamente pobladas y provocaron la destrucción de edificios residenciales en el centro de la capital libanesa. El operativo dejó al menos 12 muertos y 41 heridos, según reportes iniciales, en un nuevo salto en la escalada regional.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el barrio de Bachoura, donde un edificio fue completamente arrasado. Un video oficial, también difundido en un informe de LN+, mostró el momento en que la estructura colapsó tras ser alcanzada al amanecer, reducida a escombros en cuestión de segundos.
Advertencias previas y testimonios
Antes del ataque, el ejército israelí había advertido a los residentes que evacuaran el inmueble, al asegurar que era utilizado por Hezbollah. Tras la advertencia, el edificio fue bombardeado y destruido por completo.
Abu Khalil, un vecino de la zona, relató que ayudó a evacuar a personas de viviendas cercanas: “Es solo una operación para hacer daño, para aterrorizar a la gente, para aterrorizar a los niños”, sostuvo, al afirmar que no había objetivos militares en las inmediaciones.
Sin embargo, no se emitieron avisos similares para otros ataques que impactaron edificios de departamentos en distintos puntos del centro de Beirut, de acuerdo con autoridades locales.
Escalada del conflicto en la región
La ofensiva se produjo en paralelo a una serie de ataques en Irán y en medio de un endurecimiento de la postura israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, había anticipado que “se esperan sorpresas importantes a lo largo del día en todos los frentes”, en referencia a nuevas acciones militares.
En ese contexto, también se informó la muerte de altos funcionarios iraníes en operativos recientes, mientras el ejército israelí amplió su ofensiva terrestre en el sur del Líbano contra Hezbollah.
Impacto humanitario
El recrudecimiento de los ataques profundizó la crisis en el país. Según autoridades libanesas, unas 900 personas murieron desde el inicio de la ofensiva y cerca de 800.000 debieron abandonar sus hogares.
El uso de bombardeos en áreas urbanas densamente pobladas volvió a encender las alarmas internacionales por el impacto sobre la población civil y el riesgo de nuevas víctimas en zonas residenciales.
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