Video: así fue el potente bombardeo en Beirut que provocó el colapso de un edificio en pleno centro

Israel intensificó durante la madrugada sus ataques sobre Beirut con una serie de bombardeos que alcanzaron zonas densamente pobladas y provocaron la destrucción de edificios residenciales en el centro de la capital libanesa. El operativo dejó al menos 12 muertos y 41 heridos, según reportes iniciales, en un nuevo salto en la escalada regional.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el barrio de Bachoura, donde un edificio fue completamente arrasado. Un video oficial, también difundido en un informe de LN+, mostró el momento en que la estructura colapsó tras ser alcanzada al amanecer, reducida a escombros en cuestión de segundos.

Asi quedo el departamento tras el ataque

Advertencias previas y testimonios

Antes del ataque, el ejército israelí había advertido a los residentes que evacuaran el inmueble, al asegurar que era utilizado por Hezbollah. Tras la advertencia, el edificio fue bombardeado y destruido por completo.

Abu Khalil, un vecino de la zona, relató que ayudó a evacuar a personas de viviendas cercanas: “Es solo una operación para hacer daño, para aterrorizar a la gente, para aterrorizar a los niños”, sostuvo, al afirmar que no había objetivos militares en las inmediaciones.

Un edificio se derrumbó en Beirut tras un ataque israelí

Sin embargo, no se emitieron avisos similares para otros ataques que impactaron edificios de departamentos en distintos puntos del centro de Beirut, de acuerdo con autoridades locales.

Fuego en el edificio atacado en Beirut Bilal Hussein - AP

Escalada del conflicto en la región

La ofensiva se produjo en paralelo a una serie de ataques en Irán y en medio de un endurecimiento de la postura israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, había anticipado que “se esperan sorpresas importantes a lo largo del día en todos los frentes”, en referencia a nuevas acciones militares.

En ese contexto, también se informó la muerte de altos funcionarios iraníes en operativos recientes, mientras el ejército israelí amplió su ofensiva terrestre en el sur del Líbano contra Hezbollah.

El edificio se derrumbó en Beirut tras el ataque israelí FADEL ITANI - AFP

Impacto humanitario

El recrudecimiento de los ataques profundizó la crisis en el país. Según autoridades libanesas, unas 900 personas murieron desde el inicio de la ofensiva y cerca de 800.000 debieron abandonar sus hogares.

El uso de bombardeos en áreas urbanas densamente pobladas volvió a encender las alarmas internacionales por el impacto sobre la población civil y el riesgo de nuevas víctimas en zonas residenciales.