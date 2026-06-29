Video: el impactante rescate de un joven tras más de 100 horas atrapado en Venezuela que se disputan Bukele y Delcy Rodríguez

CARACAS.– El rescate de sobrevivientes tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela se convirtió también una carrera por obtener rédito político, con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, destacando públicamente el rol de sus respectivos equipos en operativos de alto impacto.

Mientras continúan las tareas contrarreloj entre los escombros, ambos gobiernos difundieron detalles de rescates considerados emblemáticos, en un contexto en el que la tragedia ya deja al menos 1450 muertos y miles de desaparecidos, según cifras oficiales.

La presidenta venezolana destacó el rescate de uno de los sobrevivientes como un logro clave de los operativos en curso.

“Tras 106 horas atrapado y una operación de rescate de 43 horas, Aarón Levi Cantillo fue rescatado con vida. ¡Reconocimiento a Protección Civil y a todos los grupos internacionales involucrados!”, afirmó, al resaltar la labor conjunta de los equipos locales y extranjeros.

Tras 106 horas atrapado y una operación de rescate de 43 horas, Aaron Levi Cantillo fue rescatado con vida. ¡Reconocimiento a Protección Civil y a todos los grupos internacionales involucrados! pic.twitter.com/pjsRaeiqEl — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 29, 2026

Por otro lado, Bukele también informó a través de sus redes sociales sobre el rescate del joven de 21 años, encontrado con vida en Caraballeda, en el estado de La Guaira. Según detalló, la operación fue llevada a cabo por equipos de El Salvador, Venezuela y México, y demandó 43 horas de trabajo.

El mandatario salvadoreño también comunicó el rescate de Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció 86 horas bajo el edificio Breogan, derrumbado en la misma zona. Indicó que el operativo se extendió durante 11 horas y que la mujer fue trasladada en helicóptero a una clínica privada en Caracas, donde permanece en estado delicado.

Después de varias horas de trabajo, el joven fue rescatado en la zona Tanaguarena, La Guaira

Desde el gobierno venezolano, Rodríguez aseguró que los operativos no se detendrán y subrayó los avances logrados. “Hoy hemos recuperado personas con vida, no perdamos la esperanza, sigamos cavando. Nuestro trabajo no para”, afirmó en declaraciones transmitidas por la televisión estatal, en las que también agradeció el apoyo de brigadas internacionales.

La heredera política de Maduro, también destacó la participación de brigadas internacionales, aunque sin atribuir los rescates a un país en particular. “No me cansaré de agradecer a nuestros hombres, como los de la brigada internacional, que nos están dando una mano”, señaló.

Equipos de rescate trasladan a una persona tras haber sido sacada con vida de los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, estado de La Guaira MAURICIO VALENZUELA - AFP

Las tareas de búsqueda se mantienen activas pese a que ya se superó el umbral de 72 horas considerado crítico para encontrar sobrevivientes en este tipo de desastres. Sin embargo, los recientes rescates alimentan la expectativa de hallar más personas con vida.

Más de 2600 rescatistas de distintos países se encuentran desplegados en las zonas afectadas, junto con perros especializados y maquinaria pesada, de acuerdo con datos oficiales.

La respuesta oficial

En paralelo a los operativos, el gobierno venezolano anunció la creación de una comisión presidencial para evaluar el estado de las estructuras dañadas y definir si los habitantes pueden regresar a sus viviendas.

El sistema implementado establece tres niveles: rojo, para edificaciones inhabitables; amarillo, para evaluaciones caso por caso; y verde, para aquellas consideradas seguras.

Visitamos la Escuela Técnica Industrial Carlos Fiol en Catia La Mar, que funciona como campamento transitorio para atender de forma integral a quienes perdieron sus hogares con los terremotos. ¡No están solos! pic.twitter.com/mhz5ZUUYYv — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 29, 2026

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades dispusieron la suspensión de las clases durante la próxima semana.

Rodríguez también informó avances en la restitución de servicios en el estado de La Guaira, donde, según indicó, se ha recuperado el 75% del suministro eléctrico, el 60% del agua potable y el 90% de la red vial.

Agencias AP, AFP y ANSA