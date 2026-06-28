El Gobierno busca a tres argentinos desaparecidos durante los terremotos en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, informó este domingo que el Gobierno recibió, hasta el momento, siete pedidos de búsqueda de personas argentinas que estaban en distintos puntos de Venezuela al momento de los dos violentos terremotos que provocaron miles de fallecidos e incalculables pérdidas estructurales.

Cuatro de esos ciudadanos argentinos —algunos de los cuales también tienen nacionalidad venezolana, según informaron desde Cancillería ante la consulta de LA NACION— fueron hallados con vida, por lo que continúan las tareas para dar con el paradero de las otras tres personas reportadas.

Además, se informó que seis ciudadanos argentinos fueron encontrados muertos y que, por el momento, y siempre de acuerdo a lo reportado de manera oficial por las autoridades venezolanas, hay una persona internada en un centro de salud local,

El Gobierno busca a siete argentinos desaparecidos durante los terremotos en Venezuela y envía una misión humanitaria. DONALDO BARROS - AFP

Quirno indicó que también tienen el registro de tres grupos familiares de argentinos con niños y otros dos individuos que quedaron en situación de vulnerabilidad debido a las consecuencias de los devastadores movimientos telúricos. En tanto, dijo que hay un menor que se encuentra solo, sin su familia.

Argentina despliega una misión consular humanitaria en Venezuela



Ayer, sábado 27, llegó a Venezuela la misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina, integrada por dos funcionarios encargados de relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 28, 2026

Según informó el Gobierno, los datos fueron obtenidos luego de que este sábado arribara a Venezuela la misión consular humanitaria de la Cancillería argentina, integrada por dos funcionarios encargados de relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas.

El Gobierno busca a siete argentinos desaparecidos durante los terremotos en Venezuela y envía una misión humanitaria. FEDERICO PARRA - AFP

“Los funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela. También se espera poder realizar una visita consular a ciudadanos detenidos”, añadió Quirno.

A fin de acompañar a todas las familias argentinas que lo precisen, y debido a que Argentina no dispone actualmente de una representación consular formal en Venezuela tras los cruces diplomáticos de meses anteriores, Cancillería puso a disposición un celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145.

Sismos en Venezuela: casi 1500 muertos hasta el momento

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace cuatro días en Venezuela, que dejaron hasta este domingo casi 1500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La esperanza de encontrar gente con vida bajo casi 800 edificios colapsados disminuye tras el doble sismo que el miércoles, poco después de las 18 (hora local), sacudió este país sumido en una profunda crisis política y económica.

Con magnitudes de 7,2 y 7,5 y separados por segundos de diferencia, fueron de los terremotos más fuertes y devastadores jamás registrados en América Latina.