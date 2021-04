Video: el violento ataque de una pasajera a un chofer de Uber

Un conductor de Uber sufrió una agresión feroz por parte de una pasajera y las imágenes del terrible incidente se viralizaron en las redes sociales. Allí, se puede observar cómo la mujer ahorcó al hombre y lo mordió en el cuello, durante un viaje que hizo a principios de esta semana.

Michele Stilwell se subió al auto conducido por Michael Hassey, en el condado de Pinellas, ubicado en Florida (Estados Unidos), y se abalanzó sobre él para agredirlo sin una razón aparente.

Violento ataque de una pasajera a un chofer de Uber

Un testigo del ataque compartió en las redes sociales las feroces imágenes del incidente. En el video se puede ver a Stilwell, de 55 años, con sus brazos alrededor del cuello de Hassey mientras le grita: “Morite”.

Tras escuchar los pedidos de auxilio, varios transeúntes se apresuraron a socorrer al conductor, quien intentó razonar con la agresora para que lo liberara. “¡No puedo respirar! ¡Sólo soy tu conductor de Uber!”, le rogó.

Sin embargo, la mujer siguió manteniendo un fuerte agarre del cuello del conductor y, además, lo mordió y le provocó una lastimadura de consideración.

Finalmente, Hassey consiguió quitarse de encima a la mujer y pudo abrir la puerta para escapar.

La mujer lo mordió en el cuello

Según los informes policiales, Stilwell alegó que no recordaba ningún detalle del incidente y que no sabía cómo había ocurrido. Por esta razón, los oficiales creen que la mujer estaba alcoholizada al momento del ataque.

En declaraciones posteriores, Hassey aseguró a WFLA que Stilwell estuvo dormida durante la mayor parte del trayecto hasta que, a pocas cuadras de su casa, se despertó y comenzó a atacarlo.

Stilwell consiguió salir en libertad bajo fianza mediante el pago de 15.000 dólares

El joven conductor, de 22 años, contó que la mujer empezó a gritar “mi hija, mi hija”, mientras lo golpeaba en la cabeza.

Traumatizado por lo sucedido, Hassey contó al medio inglés cómo fueron las secuencias del ataque. “Empezó a insultarme y me pegó en la cara. Además hundió sus dientes en mi cuello como si fuera un pitbull, mientras sacudía la cabeza”, recordó el conductor. Y añadió: “Nunca había tenido tanto miedo en toda mi vida. Pensé que iba a morir”.

Hassey expresó que estaba decidido a no defenderse porque no quería golpear a una mujer. “Dejé que pasara. No le devolví los golpes porque tengo dos hermanas y me educaron para no ponerle nunca las manos encima a una mujer”, dijo.

Después del violento ataque, el conductor intentó ponerse en contacto con Uber pero no recibió ninguna respuesta de parte de la compañía. Aunque un portavoz del servicio de traslado, habló en los medios para manifestar la posición de la empresa.

La policía detuvo a la agresora

“Lo que vimos es perturbador. La violencia de cualquier tipo no es tolerada en la aplicación Uber. Eliminamos inmediatamente el acceso de la usuaria tan pronto como se nos informó la situación”, indicó portavoz de la empresa.

Stilwell, quien trabaja como enfermera y cuenta con 25 años de experiencia, fue acusada de agresión agravada y de manipulación de un testigo, pero consiguió salir en libertad bajo fianza mediante el pago de 15.000 dólares.

