Buscaba trabajo, nadie lo llamaba y descubrió el error que cometía en cada intento: “En caso de que quieras”

La búsqueda de empleo puede ser una experiencia estresante para quienes la llevan a cabo, ya que en muchas ocasiones puede pasar un tiempo considerable antes de obtener resultados tangibles, como recibir propuestas o conseguir oportunidades laborales. En este marco, un joven reveló un hecho insólito que le sucedió en medio de este proceso y dejó a sus seguidores asombrados.

Resulta que un joven, identificado en su cuenta de X bajo el usuario de @FRockbless, se encuentra en la búsqueda laboral pero, después de mucha insistencia aplicando a diversos puestos, no conseguía ningún llamado, y no sabía a qué se debía esa situación. De todas formas, eso cambió al descubrir el problema, que se lo reveló un reclutador de uno de los puestos que aplicó. “Mandé bocha de curriculums y nadie me llama. *Uno le responde*”, escribió el joven, para después mostrar la respuesta que recibió por parte del lugar al que había aplicado.

El joven dio a conocer lo que le pasó al aplicar a un trabajo (@FRockbless en X)

“Hola Facundo, esperamos que te encuentres bien. Te comento que por error no nos adjuntaste tu CV, sino que nos enviaste un estudio médico”, se podía leer en el mensaje, en el que también le solicitaron que, en el caso de que realmente quiera el puesto, podía mandarlo, ya que seguían en búsqueda abierta.

Las reacciones de los usuarios a la insólita situación

Como era de esperarse, la publicación captó la atención en la red social, logrando casi 800 mil visualizaciones hasta el momento y generando cientos de comentarios por parte de los usuarios. Estos últimos se mostraron realmente sorprendidos por la buena acción de la persona que decidió informar sobre el estado de su solicitud, demostrando así el impacto positivo que puede tener un gesto tan simple pero significativo. “Tipaza la persona que te respondió”, exclamó un usuario, a lo que el protagonista de la historia respondió: “Totalmente”, teniendo en cuenta que gracias a eso tuvo una nueva oportunidad para aplicar al puesto. En esa línea, otro comentó: “Yo una vez mandé las expensas”, a lo que Facundo le contestó: “Una noción de lo que se pretende ganar, bien”.

Las repercusiones de los usuarios a la publicación (Captura X)

Después, varios usuarios expresaron su sorpresa ante el hecho de que la persona no se hubiera percatado de lo que estaba enviando, mientras que otros compartieron sus propias experiencias frustradas en la búsqueda de empleo. Este intercambio de vivencias provocó un gran revuelo en la red social, dejando en claro la empatía que generó la situación. “Ese nivel de dispersión no te la robo, geminiano”, “Cosas que me podrían pasar”, “Bueno, zafás el psicofísico”, “A mí me llamaron para trabajar, solo tenía que mandar mis documentos, nunca me volvieron a llamar que cuando comenzaba, claro envíe novelas en PDF”, “Le mandé captura de este tweet a mi amiga desempleada para que no le vaya a pasar lo mismo” y “Bueno, por lo menos algo adjuntaste. Yo una vez puse que les adjuntaba mi CV y nunca lo hice”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Por otro lado, aunque logró reenviar la solicitud, el joven no proporcionó detalles sobre si finalmente consiguió una entrevista o si fue contratado para el puesto. Esta incertidumbre dejó a los internautas especulando sobre el desenlace de su historia laboral.