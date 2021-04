El doloroso mensaje de una madre para la maestra de su hijo: “No lo quiero despertar temprano para que no pase hambre”

Una docente publicó en las redes sociales el desgarrador mensaje que le envió la madre de uno de sus alumnos para explicar los motivos de la ausencia de su hijo a la clase virtual que estaba a punto de comenzar. En cuestión de minutos, el texto se viralizó y conmovió a todo un país.

Con mucho dolor, María Pilar Núñez, quien vive junto a su hijo en la localidad chilena de Rancagua, le escribió por WhatsApp a la maestra, Tania Silva, minutos antes de que comenzara la clase para explicarle que el niño no iba a poder participar.

Una docente publicó en las redes sociales el desgarrador mensaje de texto que le envió la madre de uno de sus alumnos para explicar los motivos de la ausencia de su hijo a la clase virtual Twitter

La razón estaba en la grave dificultad económica que atravesaba la familia. La mujer estaba desesperada porque no tenía para darle un plato de comida al pequeño en el desayuno. “No se va a poder conectar por algo personal”, comenzó Núñez en el mensaje que la docente capturó y que su hermana compartió más tarde en las redes sociales. La mamá de 29 años explicó que sentía vergüenza por contar lo que ocurría: “Me da pena contarle, pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo”.

En el texto, aseguró que no tenía “pancito para que tome el desayuno, y para el almuerzo tengo para hacer un arroz nomás, solito. Así que, para que no pase hambre, no lo quiero despertar temprano”.

Por último, la mujer prometió que una vez que el niño amaneciera, haría todos los trabajos y le enviaría el material a la maestra. “Le agradecería mucho su comprensión y si me pudiera mandar lo que están haciendo para hacerlo apenas lo despierte y mandarle foto de las tareas”, escribió Núñez.

Llegaron miles de mensajes de apoyo y se generó una enorme ola solidaria canal T13

Después de que la hermana de la docente publicara lo sucedido en su cuenta de Twitter, llegaron miles de comentarios de apoyo y se generó una enorme ola solidaria. Además, la madre del alumno recibió asistencia económica de parte de cientos de desconocidos que se conmovieron por su dramática circunstancia.

“Hola, ayer fue un día súper intenso con la respuesta que tuvo este tuit. La familia recibió mucha ayuda, aún hay gente preguntando y les quiero decir que ellos quedaron provistos de mercadería para varias semanas. Sigamos ayudando a otros, hay más gente en la misma situación”, señaló la hermana de la maestra.

En diálogo con el canal T13, Núñez relató: “No tenía para darle desayuno, y para que no estuviera con hambrecita en la clase no lo desperté”.

La maestra, quien terminó cambiando el difícil presente de esta familia, contó que leyó el mensaje y no pudo dejar de pensar en aquella historia. “Me dio una angustia tremenda, una pena... Yo no paraba de pensar en eso mientras me arreglaba para la clase”, dijo Silva.

Las redes sociales se encargaron de hacer el resto de la tarea. Llegaron dinero y muchos productos alimenticios, y también apareció el gobierno local que le cubrió tres meses del alquiler de la vivienda familiar. “Tania se ganó el cielo entero. Me ayudó mucho, me dieron dinero y mercadería”, indicó la madre del niño, conmovida.

La maestra contó que leyó el mensaje y no pudo dejar de pensar en la triste historia canal T13

También habló el padre, quien había perdido su trabajo por la pandemia de coronavirus. “No me lo esperaba, no entendía nada”, contó el hombre que, de un día para el otro, comenzó a ver toda la ayuda que llegaba en enormes cantidades.

Tras la viralización del caso, la intención es colaborar para que la familia pueda conseguir un ingreso sostenible en el tiempo; por ejemplo, para que puedan retomar un emprendimiento que habían iniciado de impresión de fotografías, que tuvieron que abandonar porque no contaban con la tecnología para hacerlo con la calidad necesaria.

Gracias al auxilio anónimo de miles de personas, ellos mismos quieren ayudar a otros: Núñez anunció que aquellas personas que lo necesiten pueden contactarla para compartir algo de todo lo que recibieron.

LA NACION