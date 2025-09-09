Video: la ministra de Salud de Suecia se desvaneció en plena conferencia de prensa

La nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, se desmayó durante la conferencia de prensa en la que fue presentada oficialmente en el cargo. El episodio ocurrió este martes por la tarde (hora local) y se desató apenas Lann comenzó a hablar: perdió el conocimiento mientras se aproximaba al atril y cayó al suelo.

Momentos antes de desmayarse, la flamante funcionaria había dicho: “La atención médica sueca es de alta calidad. El principal problema son los largos tiempos de espera. Debemos hacer la transición hacia una atención médica equitativa. Es evidente que debemos fortalecer el control gubernamental".

La ministra de Salud de Suecia se desvaneció en plena conferencia de prensa

A raíz del incidente, la presentación fue interrumpida de inmediato. Según informó el medio local Aftonbladet, Lann regresó a su púlpito poco después y explicó que su descompensación se debió a una baja de azúcar en sangre. “Puede pasar cuando el nivel de azúcar está bajo”, comentó, restándole importancia al hecho.

El suceso se produjo en el marco de un cambio de gabinete tras la renuncia de su predecesora, Acko Ankarberg Johansson, quien dejó el cargo para postularse al parlamento. La dimisión de Johansson se anunció el lunes.

La flamante ministra de Salud se descompensó por una baja de azúcar en sangre

Supo ocupar el cargo durante tres años. Dio a conocer su renuncia a través de un posteo de Facebook: “Desde 1986, ocupé diversos cargos como representante electo del partido Demócrata Cristiano. Fue un privilegio trabajar para y con el movimiento Democrático Cristiano. Gracias por su confianza”.

Lann, dirigente demócrata cristiana y hasta entonces concejal en Gotemburgo, asumió la conducción del ministerio en un contexto de creciente presión sobre el sistema de salud sueco, con demandas por mejorar la financiación, reducir los tiempos de espera y fortalecer la disponibilidad de personal.

El instante posterior al desmayo de Elisabet Lann en conferencia de prensa

Quién es Elisabet Lann, la flamante ministra de Salud

Nacida el 18 de febrero de 1977 en Månsarp, cerca de Jönköping, Lann es miembro del partido Demócrata Cristiano (KD), al que se afilió en los ‘90. Hoy forma parte del gabinete del primer ministro Ulf Kristersson.

Con 48 años, Lann cuenta con una sólida formación académica: tiene una maestría en estudios de paz y desarrollo, y en ciencias políticas. Antes de dedicarse a la gestión pública fue jefa regional de la organización Rädda Barnen (Save the Children) y trabajó como coordinadora en la Oficina del Gobierno de Suecia.

Según precisan medios locales, también desarrolló experiencias internacionales en Jerusalén y en proyectos de apoyo democrático en Cuba, lo que le dio un perfil con mirada hacia asuntos globales.

Elisabet Lann forma parte del gabinete del primer ministro Ulf Kristersson

En la política municipal de Gotemburgo se desempeñó como concejal desde 2019, con especial dedicación a áreas sociales y de salud. Allí impulsó medidas contra los robos en residencias para adultos mayores y defendió la rescisión de contratos a proveedores que no cumplían los estándares de calidad correspondientes.

Su estilo político se caracteriza por posiciones firmes respecto de ciertos temas: cuestionó la presencia del grupo de rap irlandés Kneecap -considerado “satánico”- en un festival de Gotemburgo y pidió prohibir las banderas de Hamas y Hezbollah en manifestaciones, a las que definió como símbolos que glorifican el terrorismo.