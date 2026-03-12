Armand Duplantis y un nuevo récord en salto con garrocha: lo logró por ¡sexto año seguido!

No deja de sorprender y es cada vez más inmenso. Armand Duplantis estableció un nuevo récord del mundo de salto con garrocha. El sueco se impuso este jueves en la reunión Mondo Classic, que se disputó en la ciudad sueca de Uppsala, con una marca de 6,31 metros.

El vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó por un centímetro la anterior plusmarca universal de 6,30 metros de altura que él mismo tenía y que obtuvo en los Mundiales disputados en Tokio, en septiembre del año pasado.

Esta es la decimoquinta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial desde febrero de 2020 cuando destronó al francés Renaud Lavilleine. En ese momento logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.

De esta manera, Duplantis acumula 130 victorias, las 50 últimas de forma consecutiva. El sueco sigue demostrando que es un atleta extraordinario con una voracidad sin límites. Ganó 82 de las últimas 84 competiciones en las que participó y no pierde una prueba desde el 21 de julio de 2023.

El sueco Armand Duplantis, con la bandera sueca, dando una vuelta de honor con sus compatriotas tras lograr una nueva marca Fredrik Persson� - TT News Agency�

Por primera vez el sueco batió el récord del mundo durante su propia reunión, el Mondo Classic, disputada en Uppsala. Ante su público, en pie, el sueco dio una vuelta de honor, cubierto por una bandera sueca. “Esta es mi casa. Es nuestra casa. Es así. Y saben que cada vez que estoy en la pista, los represento. Y lo hago con mucho orgullo”, declaró el atleta al público luego de su nueva proeza. “Estoy muy orgulloso de haberlo podido hacer delante de ustedes. Salto por mí, salto por mi familia, pero también salto por ustedes, por Suecia y por todos los que me apoyan”, añadió.

Duplantis es doble campeón olímpico (Tokio 2020 y París 2024); seis veces campeón mundial -tres al aire libre (Oregón 2022, Budapest 2023 y Tokio 2025) y tres en pista cubierta (Belgrado 2022, Glasgow 2024 y Nanjing 2025)-, cuádruple campeón europeo -tres al aire libre (Berlín 2018, Munich 2022 y Roma 2024)- y 42 veces ganador de la Diamond League -con cinco diamantes-.

