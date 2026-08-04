Videos y fotos del Volcán de Fuego en Guatemala: explosiones, ríos de lava y cenizas a más de 6.000 metros de altura

El volcán de Fuego, en Guatemala, tuvo este lunes una erupción que provocó la expulsión de lava, gases y columnas de ceniza a miles de metros de altura. Ante el peligro que representa este fenómeno, las autoridades decretaron la alerta naranja y ordenaron la evacuación preventiva de unos 250 pobladores hacia zonas seguras.

Las primeras imágenes de la erupción del volcán Fuego

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), Claudinne Ogaldes, confirmó que la actividad empezó el lunes por la mañana y fue aumentando durante todo el día.

Por la noche, el fenómeno sumó intensidad con la expulsión de “lava incandescente” que bajó a gran velocidad por los costados del volcán, ubicado a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

La magnitud del fenómeno sorprendio a algunos visitantes

Según el informe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la erupción subió en su nivel de explosividad desarrollando una fuente de lava de entre 200 y 300 metros de altura sobre el cráter.

El organismo detalló que durante la madrugada se registraron corrientes piroclásticas —mezclas de gases volcánicos, ceniza y rocas a altas temperaturas— hacia las barrancas de las zonas de Las Lajas y Honda, que se sumaron a los desplazamientos por Seca, Taniluyá y Ceniza.

Las autoridades enviaron una advertencia naranja por la erupción

Además, los técnicos explicaron que la columna de ceniza superó los 7000 metros de altura, con una dispersión que llegó a distancias de entre 100 y 130 kilómetros hacia el oeste y noroeste del volcán, incluso alcanzando la zona de las costas del océano Pacífico.

Ante el peligro que representan estos “deslaves” para las comunidades asentadas alrededor del volcán, la Conred ordenó evacuar de forma preventiva el conjunto habitacional de El Porvenir y la aldea Las Lajitas, en el municipio de San Juan Alotenango, departamento de Sacatepéquez.

El momento exacto del primer estallido de lava

Los cálculos oficiales establecieron el traslado de 50 familias, integradas por unas 250 personas, para ser alojadas en la sede de la municipalidad.

En el salón comunal del centro de San Juan Alotenango se armaron camas improvisadas para recibir a los evacuados. Alejandro García, de 68 años y habitante del caserío Santo Domingo El Porvenir, relató: “Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar”.

En tanto, la vocera de la Conred, Valeria Urízar, llamó a los pobladores a hacer una autoevacuación en caso de que las condiciones pongan en riesgo sus vidas.

Como medida de prevención, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en los municipios de Alotenango, Escuintla y Yepocapa. A su vez, la policía de tránsito cerró la Ruta Nacional 14, que rodea el volcán y conecta la costa sur con la turística ciudad de Antigua, debido al material tóxico a partir de las 21 horas.