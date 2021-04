Vladimir Putin recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus: “Sigan mi ejemplo”

MOSCÚ.- El presidente de Rusiar, Vladimir Putin, anunció este miércoles que recibió la segunda dosis de una vacuna contra el coronavirus y llamó a seguir su ejemplo. Tal como lo hizo la primera vez, sin anunciar qué fármaco fue el que le aplicaron, el líder del Kremlin se mostró en una videoconferencia por televisión y afirmó: “Quiero informarles que hace un instante, justo antes de entrar en esta sala, tuve mi segunda vacuna. Espero que todo esté bien. Ni siquiera lo espero, estoy seguro de ello. Sigan mi ejemplo”.

Asimismo, en su breve discurso, y en medio de un fuerte recrudecimiento del brote en todo el mundo, con contagios récords en la India y picos de muertes en Brasil, el mandatario expresó su deseo de que la crisis pueda ser controlada en breve. “Espero que la pandemia retroceda pronto, gracias en parte a la vacunación que estamos promoviendo activamente”, declaró de acuerdo con lo publicado por RT.

Putin, de 68 años, recibió la primera dosis de la vacuna el 23 de marzo y hoy, 22 días después, le suministraron la segunda, dentro del lapso recomendado por las autoridades médicas, un trecho que no todos los gobiernos pueden respetar debido a la falta de dosis frente a la alta demanda y a la recomendación de especialistas de que es más efectivo inocular a más gente con una sola dosis que a menos con las dos.

Lo que no se sabe es cuál de las vacunas se le inyectó. En marzo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, ya había anunciado que si bien Putin iba a vacunarse no iba a especificar con qué dosis lo haría debido a que las tres vacunas rusas existentes en Rusia “son buenas y seguras”, por lo que la información, según el gobierno, no era relevante.

Tampoco hay foto del momento. Mientras que los líderes del mundo suelen utilizar sus imágenes al momento de ser inoculados para incentivar y dar confianza a las distintas drogas, en ninguna de las dos oportunidades en que Putin recibió la inyección fue retratado, lo que por algún momento despierta desconfianza entre sus detractores, que no entienden los motivos de esta decisión.

Las tres drogas que desarrolla el país son Sputnik V (desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa), EpiVacCorona (producida por el laboratorio Vector) y CoviVac (producida por el laboratorio Chumakov). Las dos primeras ya se producen de forma masiva y la tercera se está preparando para su implementación.

En medio del nuevo aumento de casos de Covid-19, el Kremlin lleva adelante una campaña para reforzar las medidas y convencer a la población de que vacunarse es la mejor opción para detener el avance de los contagios, luego de que en febrero una encuesta del Centro Levada revelara que el 62% de los rusos encuestados no querían recibir la Sputnik V, la primera vacuna de fabricación rusa que se ofreció a la población.

Hasta el momento Rusia reporta 4.666.209 infectados totales, 270.986 positivos activos, 4.291.223 pacientes recuperados y 104.000 fallecidos.

Agencias AFP y DPA

