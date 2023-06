Volodimir Zelensky afirma que Ucrania está “lista para contraofensiva”, pero teme muchas bajas

escuchar

ODESSA, Ucrania.- Ucrania está “lista” para lanzar una contraofensiva contra las tropas rusas, aunque sufrirá importantes bajas por la superioridad aérea de Moscú, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una entrevista publicada este sábado por The Wall Street Journal.

Ucrania prepara desde hace meses una gran ofensiva para recuperar los territorios ocupados desde la invasión rusa de febrero de 2022, en el este y el sur del país. Pero Zelensky advirtió también durante estos preparativos que sus hombres necesitaban más tiempo y más armas.

“Un gran número de soldados morirán” si Kiev no recibe el armamento occidental necesario para hacer frente al poder aéreo de Moscú, alertó en la entrevista.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reunido con los líderes del G-7 en la reciente cumbre de Hiroshima Dario Pignatelli - EU Council

Zelensky habló en una residencia gubernamental tras un día visitando a soldados heridos en la ciudad portuaria de Odessa, reuniéndose con mandos militares y visitando el puerto para discutir cómo aumentar las exportaciones.

“Todo el mundo sabe perfectamente que cualquier contraofensiva sin superioridad aérea es muy peligrosa”, insistió sobre los esperados refuerzos en materia de aviones militares. “Imagínese el sentimiento de un soldado que sabe que no tiene techo y no entiende por qué los países vecinos sí lo tienen”, lamentó.

Y si bien dijo que sería “peligroso” lanzar el contraataque sin más ayuda, los ucranianos están “listos” para salir a recuperar su tierra. “Nos gustaría tener ciertas cosas, pero no podemos esperar meses. No sé cuánto tiempo tomará. Para ser honesto, puede ir de varias maneras completamente diferentes. Pero lo haremos y estamos listos”, dijo.

Zelensky aseguró en ese sentido que sus tropas son más fuertes y están más motivadas que las rusas para esta etapa que se avecina de la guerra.

Zelensy durante un reciente encuentro con su homólogo francés, Emmanuel Macron, uno de sus más firmes respaldos en Europa

La contraofensiva es un momento crucial para Zelensky, cuyo liderazgo durante la guerra lo propulsó a la fama mundial. El resultado definirá los contornos del apoyo militar y diplomático de Occidente al futuro de Ucrania.

Los partidarios de Ucrania proporcionaron miles de millones en apoyo militar y financiero que ha sido esencial para el esfuerzo de guerra de Kiev, y los llamamientos a Zelensky para buscar un acuerdo de paz podrían aumentar si la contraofensiva no logra un avance significativo.

“Ese animal, esa bestia”

Si Ucrania no puede resistir a Rusia, “ese animal, esa bestia desarrollará un gusto” por la conquista e irá más lejos, advirtió en referencia a Vladimir Putin, el hombre detrás de la ofensiva, recordando una vez más que Moscú pretenderá imponer su voluntad mucho más allá de la actual aventura en Ucrania, como ya lo hizo en el pasado.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado los ataques de largo alcance con misiles y aviones no tripulados destinados a paralizar las líneas de suministro rusas antes de la campaña. Voluntarios rusos apoyados por Ucrania han llevado a cabo incursiones transfronterizas con el objetivo de obligar a Rusia a retirar tropas de las líneas del frente dentro de Ucrania.

Dos F-16 de la Fuerza Aérea de Rumanía participan en una patrulla aérea de la OTAN en el espacio aéreo lituano. Zelensky pide más aviones a Occidente para una eficaz contraofensiva.

Y mientras se aguarda la contraofensiva, Zelensky dijo que el único armamento capaz de protegerlos de los cohetes rusos eran los sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot, y pidió más unidades para poner a su población a salvo. “La realidad es que 50 Patriots evitarán, en su mayor parte, que la gente muera”.

Sus declaraciones coinciden con nuevos bombardeos lanzados esta semana contra la capital.

También expresó su frustración antes de la cumbre en la capital lituana del mes que viene de la OTAN, la alianza militar a la cual Ucrania busca adherir para asegurar una defensa duradera contra la rapacidad conquistadora del Kremlin. “Si no se nos reconoce y no se nos da una señal en Vilnius, creo que no tiene sentido que Ucrania esté en esta cumbre”, afirmó el líder ucraniano.

Zelensky se dijo además preocupado de que cualquier cambio en la Casa Blanca -donde hay elecciones en 2024- pueda afectar la ayuda.

El gobierno de Joe Biden comprometió más de 37.000 millones de dólares en ayuda a la seguridad de Ucrania desde el comienzo de la invasión, y prometió más ayuda militar. Los aliados europeos lo siguieron. Pero el expresidente Donald Trump, el principal aspirante republicano a las elecciones, se negó el mes pasado a decir que apoyaría a Ucrania, diciendo en cambio que trataría de poner fin rápidamente a la guerra, sin decir cómo.

“En una situación como esta, cuando hay apoyo, hay miedo al cambio”, dijo Zelensky. “Y para ser honesto, cuando se trata de un cambio de gestión, me siento como cualquier otra persona: quieres un cambio para mejor, pero también puede pasar lo contrario”.

Sobre el rol de China, otro jugador de peso en el tablero internacional, Zelensky dijo que instó al presidente Xi Jinping en una llamada en abril a que no suministrara armas u otras tecnologías a Rusia, su aliado, y Xi le aseguró que China no le estaba proporcionando armas a Rusia.

China es más grande y poderosa que Rusia y podría desempeñar un papel importante en la consecución de la paz, afirmó Zelensky. “No me gustaría que un país así se quedara de brazos cruzados viendo morir a la gente”.

Y concluyó: “Si eres grande, esto es lo que significa la grandeza nacional. Esto no es un cuadro ni un museo; es una guerra real y sangrienta”.

Agencias AFP y ANSA

LA NACION