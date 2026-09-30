Vuelo de Flydubai: por qué Israel envió dos cazas y cómo es el protocolo militar ante casos sospechosos

TEL AVIV.– El incidente registrado este miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai puso en marcha uno de los protocolos de seguridad más sensibles de Israel. Mientras todavía no estaba claro qué sucedía dentro del avión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararon para la posibilidad de que se tratara de un secuestro y la Fuerza Aérea envió dos cazas para acompañar la aeronave.

Según informó el diario israelí Ynet, el despliegue forma parte de un procedimiento que las fuerzas armadas practican regularmente y que está diseñado para responder ante comportamientos anormales de aviones civiles que se aproximan al territorio israelí.

Pasajeros que sufrieron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, durante un vuelo de FlyDubai, llegan al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, Ariel Schalit - AP

El protocolo puede activarse cuando una aeronave se desvía de su ruta prevista, deja de responder a las comunicaciones por radio, transmite una señal de emergencia o existen indicios de un posible secuestro o ataque terrorista.

En esas circunstancias, los cazas pueden despegar en cuestión de minutos para identificar visualmente el avión, establecer contacto y escoltarlo mientras las autoridades evalúan la gravedad de la situación. Una de las medidas posibles es ordenar que la aeronave aterrice en un aeropuerto considerado seguro.

La respuesta puede incluir además el cierre parcial o total del espacio aéreo israelí, con el objetivo de limitar los riesgos mientras se determina qué ocurre a bordo.

Sin embargo, hay una posibilidad mucho más extrema: el derribo de la aeronave si las autoridades concluyen que está siendo utilizada como arma y representa una amenaza inminente para personas o instalaciones estratégicas en tierra.

De acuerdo con Ynet, una decisión de ese tipo sería excepcional y requeriría consultas entre los principales responsables de seguridad del país bajo la conducción de las autoridades políticas. El objetivo, en ese escenario límite, sería evitar un daño todavía mayor, como un ataque capaz de provocar numerosas víctimas en tierra además de las personas que se encontraran dentro del avión.

La Fuerza Aérea israelí, sin embargo, remarcó que la activación del procedimiento no supone automáticamente que exista una amenaza terrorista.

Pasajeros israelíes que viajaban a bordo de un avión de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita son recibidos en la puerta de llegadas del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel Ohad Zwigenberg - AP

Una falla técnica, un problema en las comunicaciones, una emergencia médica, un error de la tripulación o una desviación accidental de la ruta también pueden disparar una alerta. Por ese motivo, una vez detectada una irregularidad comienza un proceso de evaluación hasta que las autoridades logran establecer qué sucede y descartan el peligro.

Preparación

El sistema se apoya en una vigilancia permanente del espacio aéreo, fuerzas preparadas para reaccionar con rapidez y ejercicios periódicos destinados a acortar el tiempo que transcurre entre la detección de una anomalía y la respuesta militar.

Uno de los escenarios que la Fuerza Aérea practica regularmente es precisamente el de un avión civil que se dirige hacia Israel y comienza a mostrar un comportamiento inesperado.

En esos ejercicios se contemplan desde incidentes relativamente menores hasta hipótesis mucho más graves, entre ellas el secuestro de una aeronave o un intento deliberado de estrellarla con pasajeros a bordo.

Ese mecanismo fue el que comenzó a funcionar este miércoles cuando llegó la primera alerta sobre el vuelo de Flydubai. En medio de información todavía confusa y versiones no verificadas que circulaban en las redes sociales, las autoridades israelíes desplegaron los cazas mientras intentaban reconstruir lo que sucedía dentro de la aeronave.

El pasajero israelí Asaf Rajuan, a la derecha, que sufrió un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita durante un vuelo de FlyDubai, abraza a otro pasajero del mismo vuelo a su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurion Ariel Schalit - AP

Durante esas primeras horas, la hipótesis de un secuestro permaneció sobre la mesa, aunque la propia Fuerza Aérea insistió en que el despliegue de los medios militares forma parte de un procedimiento preventivo y no constituye por sí mismo una confirmación de que se haya producido un ataque.