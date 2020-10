¿Vuelve Evo a Bolivia? En el MAS no todos piensan que es una buena idea

El expresidente boliviano Evo Morales, ayer durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, tras la victoria de su delfín Luis Arce en las elecciones presidenciales Fuente: AFP

LA PAZ.- El expresidente boliviano Evo Morales dijo que "tarde o temprano" iba a volver a Bolivia, ayer en una conferencia de prensa en Buenos Aires, en donde se encuentra refugiado. Su retorno es ahora un tema de debate en el interior de su partido, el Moviento al Socialismo (MAS), tras la victoria de Luis Arce en las elecciones del domingo pasado.

Mientras algunos integrantes del MAS abogan por su vuelta, otros consideran que debe esperar un tiempo antes de pisar suelo boliviano. El exmandatario tiene al menos seis procesos penales que le inició el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, entre ellos uno por fraude electoral.

En una entrevista con BBC Mundo, Arce, delfín de Morales, dijo que no sabía cuando iba a volver Evo."Usted debe haber hablado con él", insistió el periodista. "Sí, pero no soy él, ¿sabe?", respondió Arce. "¿Qué le ha dicho a usted? Vemos reportes de que está diciendo que una vez que se confirme que usted es el presidente, él regresará al día siguiente. ¿Es correcto eso?", preguntó luego el periodista, a lo que Arce respondió categórico: "Bueno, él dijo eso. Pero ahora es el día después de la elección y él no está aquí en Bolivia"

"Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno. Si quiere volver a Bolivia y ayudarnos, no hay ningún problema", agregó Arce cuando se le preguntó cuál será el papel de Evo en el gobierno.

El expresidente boliviano Luis Arce

Leonardo Loza, representante del Trópico de Cochabamba y ahora senador electo apostó por su regreso, según sostiene el diario boliviano El Deber. "Él (Evo Morales) es boliviano como cualquiera de nosotros, tiene todo el derecho de retornar a nuestro país (.) Seguramente vamos a coordinar para que nuestro presidente pueda retornar a nuestro país. Él no ha robado a nadie, no ha asesinado a nadie, no ha cometido ningún delito", señaló en las últimas horas el también productor de la hoja verde.

Sin embargo, otros apuntan a que no es prudente en este momento que Evo tome nuevamente protagonismo público al interior del país. La presidenta del Senado, Eva Copa, señaló: 2No creemos que sea el momento adecuado", porque "él (Evo) tiene temas que solucionar todavía".

El vocero del MAS, Sebastián Michel, coincidió en asegurar que aún no es propicio el regreso de Morales. "En este momento él no puede retornar, no tiene las garantías fundamentales, no tiene un debido proceso, no es conveniente que venga. Una vez que se restablezcan las garantías, él podrá venir acá libremente", dijo.

Evo afronta varios procesos judiciales en el país, por terrorismo, estupro y por las irregularidades en los comicios generales de 2019. Incluso el 27 de octubre se llevará adelante una audiencia de medidas cautelares en su contra, por haber coordinado el cerco a las ciudades durante los conflictos sociales en noviembre del año pasado.

Por su parte, el vicepresidente electo, David Choquehuanca, sugirió que Evo será "bienvenido". Consultado por la radio Fides sobre el posible retorno de Morales, el excanciller dijo: "Todas aquellas personas que apuestan a una Bolivia digna, a una Bolivia que crezca, todas las personas que buscan el bienestar del pueblo boliviano son bienvenidos, todos tenemos oportunidad de reflexionar, de recapacitar y de aprender de los errores".

En tanto, el concejal por el MAS Jorge Silva afirmó que el retorno es una decisión "personal" de Morales y no es una decisión política. "Todo ciudadano con una denuncia o proceso judicial debe tener un debido proceso (.) Se deben dar todas las garantías y restaurar los derechos fundamentales", indicó.

