WASHINGTON.- La era Trump ha llegado a su fin. El ya casi ex presidente de Estados Unidos Donald Trump abandonó la Casa Blanca a las 8 de la mañana (hora local) en el helicóptero Marine One junto con su esposa, Melania, para instalarse en Mar-a-Lago, en su residencia de Florida. Al terminar su último discurso como presidente, comenzó a sonar en el evento su canción predilecta y que marcó parte de su presidencia: Y.M.C.A.

El single de Village People, lanzado en 1978, se ha convertido en un himno en los actos de Trump. El presidente concluyó varios eventos de su campaña presidencial al ritmo de la canción, convirtiendo en una tradición cerrar cada acto con movimientos de pies y puños, un pequeño baile al ritmo de la música. Así terminó su campaña electoral, horas antes de que los estadounidenses se dirigieran a las urnas y eligieran a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos.

La canción comenzó a tener relación con los actos de Trump a partir de sus seguidores. La primera vez que se escuchó el tema fue a principios del año pasado en Michigan, un estado que tiene el mayor número de milicias "patriotas". Y.M.C.A se escuchó de fondo, mientras un grupo de protestantes a favor del presidente se manifestaron en contra de las restricciones por el coronavirus, exigiendo que se ponga fin al bloqueo con carteles que pedían que "Michigan vuelva a trabajar".

En marzo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó al hit de Village People en su Registro Nacional de Grabaciones, un repositorio oficial de audio para música que se considera que tiene un valor "cultural, histórico o estéticamente significativo". Esto ocurrió solo unas semanas antes de que la canción apareciera de manera prominente en las protestas contra los bloqueos por coronavirus.

Si bien Trump entretuvo a sus fanáticos y fue furor en las redes sociales con sus divertidos bailes sintiendo la canción, no todos lo tomaron de la misma forma. En especial, el cantante principal, Victor Willis. En octubre, en conversación con la BBC, pidió explícitamente que el republicano dejara de usar la canción en sus actos, amenazándolo con tomar acciones legales en su contra. Sin embargo, en noviembre se retractó.

¿De qué habla la canción?

Y.M.C.A fue lanzada como un sencillo de Village People en su tercer álbum titulado "Cruisin". La letra fue escrita por Jacques Morali, también productor del tema. Y.M.C.A son las siglas de Asociación de Jóvenes Cristianos (Young Men Christian Association, por sus siglas en inglés), una organización global de jóvenes formada en Londres en 1844. El grupo se formó con el objetivo de expandir los valores cristianos en la juventud, y llegó a tener beneficiarios en 120 países.

Muchos argumentan que la canción tiene un doble significado. La letra podría referirse, no solo a los valores cristianos, sino que podría tener oculta la reputación de esta asociación, que en los años 70-80 se creía que era un lugar frecuentando para hombres homosexuales. El tema fue visto como un himno para celebrar la cultura gay.

Es por eso que varias reacciones en Twitter en el día de hoy hicieron referencia al significado de la canción. "¡Ahora que se fue, podría alguien explicarle a Donald Trump el contexto de la canción Y.M.C.A!", expresaba un usuario. Otros lamentaron que Trump no se haya despedido con su típico baile: "Me entristeció que no pudiéramos ver su horrible baile por última vez", sentenció otro.

