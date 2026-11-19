SHENZHEN, China.– La histórica reunión trilateral celebrada este jueves entre los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China, al margen del foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), le ofreció al presidente ruso, Vladimir Putin, una oportunidad largamente buscada para intentar contrarrestar el aislamiento internacional que enfrenta a raíz de la invasión de Ucrania y demostrar que está al frente de una superpotencia en pie de igualdad con Washington y Pekín.

El encuentro también le brindó la posibilidad de intentar convencer al presidente norteamericano, Donald Trump, de que respalde las exigencias de Moscú para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania, en momentos en que Washington busca mediar para lograr un pacto de paz.

El encuentro de Trump con Putin en China

Antes de la reunión, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó que se esperaba que los tres líderes abordaran una amplia variedad de cuestiones, entre ellas Ucrania y otros conflictos que “literalmente están en ebullición” en la actualidad.

Mientras otros mandatarios presentes en la cumbre expresaron su incomodidad por la presencia del líder del Kremlin en el foro, Trump adoptó una actitud diferente. Antes de una reunión bilateral entre ambos al margen de la cumbre en Shenzhen, el mandatario estadounidense saludó afectuosamente a Putin.

“¿Quién es él? ¡Es mi amigo!”, dijo Trump, entre risas, mientras señalaba al presidente ruso. “Hemos mantenido una excelente relación durante muchos años”, agregó, tras estrechar la mano de Putin. El encuentro duró aproximadamente 40 minutos.

Kiev y sus aliados europeos observaron con profunda desconfianza el encuentro trilateral. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que los europeos temían que se repitiera otro “momento Anchorage”, en referencia a la reunión entre Putin y Trump en Alaska, en agosto de 2025, que dio lugar a propuestas rechazadas por Ucrania y sus socios.

Algunos observadores señalaron que la reunión repercutirá negativamente en la imagen del presidente estadounidense, pero supondrá un impulso para el mandatario chino, Xi Jinping, y, sobre todo, para Putin, marginado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022.

La reunión “le da a Putin una plataforma para legitimar su guerra de agresión contra Ucrania aparentemente con pocas repercusiones”, dijo Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute.

“Xi Jinping y Vladimir Putin están tocando a Donald Trump como si fuera un violín barato”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Incomodidad y apoyo en la foto de familia

Desde la invasión a gran escala de Ucrania, Putin evitó participar en la mayoría de las cumbres internacionales y, como consecuencia, estuvo ausente de las tradicionales y cuidadosamente organizadas “fotos de familia” en las que posan los líderes durante esos encuentros.

Este jueves, no solo volvió a aparecer en la fotografía del APEC, sino que ocupó un lugar central, de pie junto al presidente chino, anfitrión de la cumbre. Trump se ubicó del otro lado de Xi.

En esta ocasión, el mandatario norteamericano manifestó nuevamente su cercanía con el líder del Kremlin y le dio la mano, mientras otros líderes se mantuvieron al margen. Trump ha presumido a menudo de su buena sintonía con Putin, en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania parecen haberse deteriorado considerablemente.

Trump shakes hands with Putin ahead of the APEC group photo (Mark Carney does not) pic.twitter.com/EA92WddDPW — Aaron Rupar (@atrupar) November 19, 2026

La destacada presencia de Putin en la escena internacional, junto a varios mandatarios que durante años lo condenaron e intentaron aislarlo por la guerra en Ucrania, generó críticas en algunos de sus países y reavivó los interrogantes sobre el compromiso internacional para hacer frente a la agresión rusa.

En los días previos a la cumbre, habían aumentado las especulaciones sobre la posibilidad de que algún mandatario se negara a participar en la fotografía, después de que varios cancilleres que asistieron el mes pasado a una reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Atlanta rechazaran posar junto al principal diplomático ruso, Serguéi Lavrov. Finalmente, aquella sesión fotográfica fue cancelada por completo.

El miércoles por la noche, Putin apareció junto a esos mismos líderes en una fotografía durante el banquete de la cumbre. Este jueves, los mandatarios volvieron a posar como primera actividad de la jornada.

Fotografía grupal durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China GREG BAKER - POOL

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, respondió a las reiteradas preguntas de los periodistas y sostuvo que se trataba de una cuestión de “buenos modales” respetar los deseos del país anfitrión, China. Sin embargo, subrayó que la posición de Australia sobre la guerra no había cambiado.

“China es nuestro anfitrión aquí. Respeto eso”, dijo el miércoles. “Pero también dejaremos muy clara nuestra posición respecto de Ucrania”, agregó el premier.

La Federación Australiana de Organizaciones Ucranianas había instado a Albanese a no participar en la fotografía, al considerar que hacerlo contribuiría a “normalizar” a Putin y su comportamiento.

Xi, Trump y Putin caminan a su llegada a una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, China DOUG MILLS - POOL

Antes de la foto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue consultado sobre si participaría y de qué manera demostraría públicamente el rechazo a Putin que los canadienses esperan de su líder.

“La respuesta breve sobre el protocolo de participar en la fotografía es sí, voy a participar, por respeto al país anfitrión”, respondió Carney, y agregó que el rechazo de Canadá a las acciones de Rusia quedaba demostrado en sus políticas.

Trump, más cerca del Kremlin

Los últimos movimientos de Trump frente a la guerra de Ucrania parecen haber favorecido al Kremlin. El presidente estadounidense dejó en suspenso la aplicación de nuevas sanciones severas contra Moscú y sorprendió a Ucrania y a los gobiernos europeos al cerrar un acuerdo sobre el diésel que permitió a Rusia reanudar sus exportaciones de combustible, en un giro que revirtió años de presión estadounidense.

Además, instó a Kiev a detener sus ataques contra las refinerías rusas, a las que responsabilizó por el aumento de los precios del diésel en Estados Unidos, pese a que la suba estuvo impulsada principalmente por la guerra con Irán.

Putin estrecha la mano de Trump antes de una reunión bilateral en Shenzhen, China Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo - Planet Pix via ZUMA Press Wire D

Ucrania también denunció una reducción del acceso a Starshield, la versión de uso militar del servicio de internet satelital Starlink, propiedad de SpaceX, la empresa de Elon Musk. La medida fue interpretada ampliamente como un intento de Estados Unidos de presionar a Kiev para que acepte concesiones en las negociaciones.

Ambas partes intensificaron sus ataques aéreos de largo alcance contra el territorio enemigo en un intento por tomar la iniciativa, mientras los combates permanecen prácticamente estancados a lo largo de los 1200 kilómetros de la línea del frente.

En un duro revés para Moscú antes de la reunión en Shenzhen, drones y misiles ucranianos provocaron graves daños en el puente de Kerch, una obra emblemática de Putin y un poderoso símbolo del control ruso sobre Crimea. Rusia, por su parte, continúa bombardeando la red eléctrica de Ucrania y los puentes de Kiev.

Putin estrecha la mano de Trump antes de una reunión bilateral en Shenzhen, China Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo - Planet Pix via ZUMA Press Wire D

Putin reconoce los daños provocados por los ataques ucranianos, pero sostiene que Rusia ha infligido un castigo mucho mayor. El mandatario rechaza el pedido de Kiev de establecer un alto el fuego y afirma que Moscú busca un acuerdo de paz integral, no una tregua temporal que le permita a Ucrania recuperarse y rearmarse.

Mientras insiste en sus exigencias, el Kremlin también busca desbloquear la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia y abrir nuevas oportunidades de negocios incluso antes de que se alcance un acuerdo de paz.

Trump afirmó antes de la reunión que pretendía abordar la “desnuclearización” durante las conversaciones. Rusia manifestó su disposición a debatir el control de armas nucleares, aunque también expresó su comprensión por la reticencia de China a considerar reducciones de sus arsenales atómicos, considerablemente menores que los de Washington y Moscú.

Putin, Xi y Trump mantienen una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, China SERGEI BOBYLYOV - POOL

Poco antes de la cumbre, Rusia envió dos bombarderos Tu-95 con capacidad nuclear a Vietnam, en una visita que funcionó como recordatorio de su poderío atómico. A su vez, cuando Putin llegó a China, la televisión rusa centró su atención en un oficial de su comitiva que transportaba un maletín con los códigos de las fuerzas nucleares de Moscú.

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times