Zelensky dijo que se reunirá con Trump tras el mano a mano entre el republicano y Putin en Alaska

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo el sábado que planea reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington la próxima semana después de la cumbre entre el republicano y el líder ruso Vladimir Putin.

Zelensky aseguró que mantuvo una “larga y significativa” conversación con el republicano el sábado después del mano a mano entre los dos mandatarios en Alaska. Dio las gracias a Trump por la invitación para reunirse cara a cara en Washington el lunes y afirmó que discutirán “todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra”.

Tras ello reiteró la importancia de involucrar a Europa, que al igual que él no tuvo un lugar en la mesa en la cumbre del viernes. “Es importante que los europeos estén involucrados en cada etapa para asegurar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos”, indicó.

Al describir más en profundidad las charlas sostenidas en las últimas horas, el mandatario ucraniano dijo que habló con Trump personalmente y luego en una llamada con otros líderes europeos, y que en total las conversaciones duraron más de una hora y media.

En tanto, el presidente estadounidense usó sus redes sociales en la mañana de este sábado para celebrar tanto su reunión con Putin como su conversación telefónica con el líder ucraniano. “¡Un excelente y exitoso día en Alaska! El encuentro con el presidente de Rusia Vladimir Putin fue muy bueno, al igual que la llamada telefónica nocturna con el presidente de Ucrania Volodimir Zelensky y varios líderes europeos, incluyendo al respetado secretario general de la OTAN", escribió en Truth Social.

Según Trump, todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la guerra es “llegar directamente a un acuerdo de paz y no a una simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se sostiene”.

El jefe de Estado del país norteamericano también mencionó su futura reunión con Zelensky: “Vendrá a Washington D.C., al despacho oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas. ¡Gracias por su atención!“.

Noticia en desarrollo

Agencias AP y DPA