La guerra en cifras: cuatro años de invasión en Ucrania y un costo humano y económico devastador

KIEV.– El conflicto armado en Ucrania llega a su cuarto año sin señales que indiquen un final cercano. La invasión que Rusia inició en febrero de 2022 se consolidó como la mayor confrontación bélica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un saldo de sufrimiento inmenso para la población civil y penurias extremas para los combatientes.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos previos y las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, las profundas diferencias sobre el control del territorio ocupado y las garantías de seguridad para la posguerra mantienen el avance político bloqueado. Por ahora, la diplomacia no logra soluciones y los ataques aéreos constantes provocan apagones y cortes en el suministro de agua para los ciudadanos ucranianos.

Un ciclista pasa frente a un edificio destruido en Borodianka GENYA SAVILOV� - AFP�

En rigor, la reconstrucción de los sectores fundamentales para el funcionamiento de Ucrania demanda cifras astronómicas. El área energética, severamente afectada por los ataques contra la red eléctrica, precisa una inversión de 90.000 millones de dólares para su reactivación. En paralelo, la restauración de las redes de transporte y la recuperación del parque de viviendas exige una partida adicional de 180.000 millones de dólares.

La seguridad del territorio también representa un desafío financiero de primer orden. Las tareas destinadas a la gestión de escombros y al desminado de vastas extensiones de tierra requieren un presupuesto específico de 28.000 millones de dólares.

Combinación de imágenes del presidente ucraniano Volodimir Zelensky antes y después de la invasión HENRY NICHOLLS� - AFP/UKRAINE PRESIDENCY�

En cuanto a la distribución geográfica de los recursos, las regiones de Donetsk y Járkov encabezan la lista de prioridades debido a la intensidad de los combates en el frente, mientras que la capital, Kiev, demanda 15.000 millones de dólares para la reparación de su infraestructura urbana.

Pero, a pesar de la urgencia de estas obras, persiste una brecha financiera crítica. Las promesas de apoyo recolectadas en las conferencias internacionales de donantes alcanzan apenas los 200.000 millones de dólares, monto que solo cubre un tercio de la demanda total calculada por los organismos internacionales.

Evacuados cruzan un puente destruido mientras huyen de la ciudad de Irpin, al noroeste de Kiev, el 7 de marzo de 2022, durante los primeros días de la ofensiva rusa sobre la capital ucraniana DIMITAR DILKOFF� - AFP�

Si bien los aliados de Occidente asignaron hasta el momento un total de 400.000 millones de dólares en asistencia global, una parte sustancial de esos fondos financia el esfuerzo bélico actual y el sostenimiento del presupuesto militar en lugar de la obra civil.

El impacto de estos cuatro años se pueden leer en números. A continuación, algunas cifras fundamentales que definen el impacto de esta guerra a gran escala.

El costo humano en el campo de batalla

Las estimaciones del Center for Strategic and International Studies (CSIS) sitúan el total de soldados muertos, heridos o desaparecidos de ambos bandos en 1,8 millones.

Rusia sufrió cerca de 1,2 millones de bajas, cifra que incluye hasta 325.000 muertes de tropas. Este volumen de decesos militares es el más alto para cualquier potencia en un solo conflicto desde 1945.

El voluntario francés Loic Nervi sostiene una canasta de pan recién horneado en su panadería móvil, desde donde distribuye alimentos a desplazados internos y vecinos que perdieron sus hogares en Borodianka GENYA SAVILOV� - AFP�

Por su parte, Ucrania registra entre 500.000 y 600.000 bajas militares, con un aproximado de 140.000 decesos.

El gobierno ucraniano confirmó recientemente la muerte de 55.000 de sus soldados, aunque admitió que muchos otros permanecen en calidad de desaparecidos.

Víctimas civiles y crisis humanitaria

La ONU confirmó el fallecimiento de 14.999 civiles en Ucrania, cifra que los expertos consideran una subestimación del número real. Los heridos civiles superan los 40.600.

Además, la guerra segó la vida de al menos 763 niños.

El año 2025 destacó como el periodo más letal para los no combatientes, con un aumento del 31% en las bajas civiles respecto al año anterior.

Vecinos hacen fila frente a la panadería móvil del voluntario francés Loic Nervi GENYA SAVILOV� - AFP�

La crisis de desplazamiento es masiva: 5,9 millones de ucranianos salieron de su país, y de ellos, 5,3 millones buscaron refugio en naciones europeas. Otros 3,7 millones son desplazados internos que abandonaron sus hogares hacia otras zonas dentro de Ucrania.

Control territorial y estancamiento militar

En la actualidad, Rusia ocupa el 19,4% del territorio ucraniano.

Durante el último año, las fuerzas de Moscú lograron avances mínimos, con la captura de apenas el 0,79% del territorio, lo cual evidencia una extenuante guerra de desgaste frente a los enormes costos en vidas y equipos blindados.

Una mujer reacciona al recibir panes recién horneados distribuidos por el voluntario francés Loic Nervi desde su panadería móvil, en un asentamiento temporal para desplazados internos en Borodianka, región de Kiev GENYA SAVILOV� - AFP�

Antes del inicio de la invasión total, Rusia ya ejercía control sobre el 7% de Ucrania, superficie que incluía la península de Crimea y sectores de Donetsk y Luhansk.

Cambios en el apoyo internacional y salud

La ayuda militar extranjera para Kiev experimentó una caída del 13% el último año. Tras un cambio en la administración de Estados Unidos, el envío de armamento desde ese país se detuvo.

Niños sostienen panes recién horneados distribuidos por el voluntario francés Loic Nervi desde su panadería móvil, en un asentamiento temporal para personas que perdieron sus hogares en Borodianka, región de Kiev, el 19 de febrero de 2026 GENYA SAVILOV� - AFP�

Como contrapartida, los países europeos elevaron su asistencia militar en un 67% para cubrir el vacío estadounidense.

La infraestructura crítica sufrió daños severos: la Organización Mundial de la Salud contabiliza 2851 ataques rusos contra el sistema sanitario, que incluyen golpes directos a instalaciones de salud, vehículos de emergencia y almacenes de suministros médicos.

Agencia AP