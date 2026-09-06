Zelensky se reunió con los enviados de Trump y afirmó que “la paz es necesaria”

Kiev (AFP).- Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron este domingo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su primera visita a Kiev tras sostener conversaciones este fin de semana con el mandatario ruso Vladimir Putin en Moscú.

Con motivo de esta ronda de conversaciones, Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes inclusive, y afirmó que garantizará la seguridad de los emisarios. Ucrania también anunció la suspensión de los ataques contra Moscú durante este período.

Witkoff, un empresario cercano a Trump, y Kushner, el yerno del presidente estadounidense, se reunieron con Zelensky y el mandatario ucraniano adelantó a los periodistas que también participaron en las conversaciones asesores europeos de seguridad. “Ucrania siempre mostró una actitud constructiva y seguirá haciéndolo. Queremos acelerar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad”, declaró Zelenski antes de la cita.

Steve Witkoff y Jared Kushner GENYA SAVILOV - AFP

El mandatario afirmó que sus propuestas están listas y que es importante “trabajar de manera coordinada, exhaustiva y realista”. Tras la reunión, el primer mandatario ucraniano publicó una serie de videos y fotografías junto a la comitiva estadounidense y aseguró que “comenzaron las conversaciones”.

Por su parte, Witkoff afirmó que las conversaciones con el presidente ucraniano y su equipo fueron “significativas” y adelantó que continuarán en la misma línea. “Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa, importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta”, declaró tras el encuentro.

Desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto, que comenzó con la invasión rusa en 2022, Witkoff y Kushner visitaron Moscú ocho veces, pero es la primera vez que se desplazan a la capital ucraniana. Los emisarios llegaron a Kiev en tren, informó un periodista de la AFP desde una estación de ferrocarril en la capital ucraniana.

We began talks.

Почали перемовини.

🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/UkJV6CzOag — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

Donald Trump prometió durante su campaña que pondría fin al conflicto en Ucrania en 24 horas tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces no prosperó ninguna de las rondas de conversaciones que buscaron terminar con la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El sábado en Moscú, Witkoff y Kushner “discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperaban tener reuniones igualmente productivas en Ucrania”, indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

En otros lugares de Ucrania y Rusia, las hostilidades continúan. En la noche del sábado, Moscú atacó Ucrania con 108 drones y misiles, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que dijo haber derribado la mayoría. Según la fuente, once lugares del país fueron alcanzados por estos bombardeos. Por su parte, el ejército ruso afirmó haber neutralizado 258 drones ucranianos lanzados contra Rusia durante la misma noche.

Los ataques en Ucrania en la madrugada del domingo dejaron tres civiles heridos, según las autoridades locales; mientras que un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque de dron ucraniano contra su vehículo en la región rusa de Bélgorod, indicaron las autoridades de esa zona.

A meeting with our negotiating team ahead of the meeting with the U.S. President’s envoys. We are ready for the conversation. Ukraine has always been and will remain constructive. We are interested in bringing the end of the war closer. Peace is needed. Security guarantees are… pic.twitter.com/WIqQKZfLAs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2026

Los esfuerzos por la paz se estancaron, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev intensificaron los ataques de largo alcance. Trump no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: “Tenemos una idea para la paz”.

El presidente ruso aseguró que su país garantizaría la seguridad de los enviados a Kiev, una ciudad que Moscú castigó con mortíferos ataques en las últimas semanas. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, calificó la reunión de los enviados de Trump con Putin de “constructiva, extremadamente franca y basada en la confianza”.

“Los representantes estadounidenses se prepararon minuciosamente para este viaje. No sólo reiteraron su habitual interés en una rápida finalización de las hostilidades, sino que también presentaron una serie de ideas sobre las posibles vías hacia un acuerdo”, declaró Ushakov.