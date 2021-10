Maru Botana habló del sufrimiento de sus hijos por las críticas que recibe: “Van caminando y les dicen cosas”

Invitada a Debo decir (América), Maru Botana habló de todo y como siempre, el tema de su familia estuvo presente. En un momento dado, se sinceró y contó lo mal que la pasan sus hijos cuando a ella la critican en las redes sociales por diferentes motivos. “Van caminando y les dicen cosas”, reveló.

“Tengo los chicos grandes, tengo familia y cuando te afecta a vos no es nada, pero cuando empieza a afectar a los demás...”, expresó Maru en el programa al hablar de las críticas que provienen de las redes. La cocinera es madre de Agustín (22), Lucía, (20), Matías (18), Sofía (16), Santiago (14), Juan Ignacio (11) e Inés (9), además de Facundo, que murió en 2008.

Maru Botana junto a su siete hijos (Foto: Instagram/@marubotanaok)

Al escucharla, Luis Novaresio quiso profundizar y le preguntó qué cosa puntualmente le sería muy difícil de explicar a sus hijos, y sin pensarlo mucho, la cocinera hizo referencia a un tema reciente.

Maru Botana habló sobre las reacciones de sus hijos por los comentarios de sus fanáticos y también detractores Captura América TV

“No quiero hablar mal de nadie, pero tuve un caso específicamente por una receta. Le tuve que explicar a uno de mis hijos que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice algo mal” , relató.

Maru Botana habló sobre las reacciones de sus hijos por los comentarios que recibe

Sin decirlo expresamente, se refería a la dura crítica que le hizo hace un par de meses Damián, el pastelero ganador del reality Bake Off Argentina (Telefe) 2020, que la cuestionó cuando compartió la receta de los macarons.

“Le tuve que explicar que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice algo mal”, dijo la cocinera en referencia a una charla que mantuvo con su hijo Agustín. Y agregó: “Le dije ‘¿Sabés qué, gordo? Si a esta altura de mi vida tengo que bajarme a explicar una receta, y... la verdad es que hice todo mal’”.

Pero las anécdotas continuaron y Botana hizo un espacio para explicar que sus hijos sufren por los comentarios que le hacen a ella en las redes sociales.

Maru Botana dio detalles de lo que padecen sus hijos cuando la critican a ella Archivo

“El otro día la de 16 me dijo: ‘me enojé con uno porque me dijo algo de vos’”, contó Maru. La adolescente recibió un comentario por la multa de 4,3 millones de pesos que el gobierno bonaerense le impuso a la familia por no haber cumplido la cuarentena en un hotel luego de regresar de viaje por Europa.

La cocinera explicó que su hija la defendió de los comentarios, aunque se lamentó que haya tengo que llegar a esa situación: “Me encantó, pero ya les pasa eso, ¿entendés? Van caminando y les dicen cosas”.