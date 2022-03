“El tiempo no pasa”: el desgarrador mensaje de Maru Botana en el día que su hijo Facundo cumpliría 14 años

Este 5 de marzo Maru Botana comenzó su día como todos los demás, con su rutina de running con una energía inigualable mientras acompañó la salida del sol. Sin embargo, es una fecha que lleva grabada en lo profundo del corazón porque es el día del nacimiento de Facundo, su sexto hijo, fallecido en 2008 cuando tenía apenas seis meses de vida. Este 2022 hubiese cumplido 14 y la cocinera lo recordó en las redes sociales, como lo hace cada año.

Con sentimientos encontrados, Maru decidió compartir con sus seguidores un extenso relato sobre el especial momento que atraviesa. “Hoy es mi día especial y muchos lo saben. Es el día en que te das cuenta que en el corazón el tiempo no pasa, que sentís lo mismo que el primer día”, comenzó el escrito, donde también relató que se trata de una fecha donde se siente rara donde aflora la libertad y el disfrute.

Las desgarradoras palabras de Maru Botana (Foto Instagram @marubotanaok)

Con total sinceridad, señaló que en estos momentos busca sobrepasar los angustiantes sentimientos al recordar que su hijo no se encuentra físicamente con ella y su familia: “Son estos días donde la angustia quiere ganar pero no hay que dejarla. Para mi lo mejor es que convivan la tristeza y la alegría y llevarlas con vos siempre. A la larga son íntimas amigas”.

En ese sentido, remarcó que además esta fecha conmemorativa se transformará en el momento en el que se celebrará el amor, con el casamiento de su sobrina y ahijada, Maggie Botana. Es justo con ese familiar con quien la cocinera tomó la última foto de Facundo.

Maru habló sobre la muerte de su hijo (Foto Instagram @marubotanaok)

Para finalizar, dejó una sentida reflexión para sus seguidores con la premisa de que en esta fecha prime la alegría por sobre otros sentimientos: “Hoy este día va terminar siendo una fiesta, donde el amor lo soluciona todo y los sentimientos se juntan. Ahí te das cuenta que aunque tu corazón tenga una herida enorme, podés seguir disfrutando y viviendo al máximo cada día”.

La muerte de Facundo Solá, el hijo de Maru Botana

En 1999 Maru Botana y su esposo, Bernardo Solá, se convirtieron en padres por primera vez. El nacimiento de Agustín era el comienzo de la conformación de la familia que la cocinera deseaba tener desde que era pequeña. Luego, llegaron Lucía (2001), Matías (2003), Sofía (2005) y Santiago (2007).

En 2008 nació Facundo, el sexto hijo de la pareja. Cuando el bebé tenía seis meses, la familia emprendió viaje hacia el sur de país por unos días. El recién nacido quedó bajo el cuidado de la mamá de Maru. El 21 de septiembre, la cocinera y su marido recibieron un llamado en el que les anunciaban la devastadora noticia de la muerte del bebé.

Facundo murió en 2008 (Foto Instagram @marubotanaok)

“A las 4 de la mañana sonó el teléfono. Berni atendió, me miró y me dijo la peor noticia que alguien te pueda dar. Me abrazó fuerte y me dijo ‘se murió Facu’. Yo sentí en ese momento que me desplomaba. No podía ser, alguien había entendido mal. Estábamos solos, los chicos dormían”, relató tiempo atrás en Cocinado para vos (América), programa que conducía.

En aquel momento, toda la familia regreso a Buenos Aires y fue allí donde se enteraron que la causa del fallecimiento de Facundo fue por muerte súbita de lactante. Este síndrome sucede de forma repentina en bebés de hasta un año y las causas son inexplicables.

En 2010, Maru y Bernardo se convirtieron en padre nuevamente con el nacimiento de Juan Ignacio. Dos años más tarde, nació María Inés, la menor de la familia.