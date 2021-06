Maru Botana recordó el incómodo momento que vivió con Marcelo Tinelli: “Tuve que pedirle disculpas”

De visita al programa Pampita Online (Net TV), Maru Botana confesó que se divirtió mucho con la imitación que hizo Fátima Flórez de ella en ShowMatch (eltrece) y recordó la vez que comenzó una insólita guerra de tortas al aire con Marcelo Tinelli, al que luego tuvo que pedirle disculpas.

“Me encantó y me pareció súper amoroso y divertidísimo. Nos agradecimos por Instagram”, afirmó Maru sobre Fátima Flórez, a lo que Pampita le recordó lo que sucedió 20 años atrás con los “tortazos” con Marcelo Tinelli. “El momento del tortazo con Marcelo Tinelli fue buenísimo porque yo acababa de entrar a Telefe y él me había dejado plantada la noche anterior por jugar al yenga con Gerardo Sofovich. Al día siguiente dije ‘Yo a este le voy a encajar un tortazo’”, recordó la chef.

“Entonces fui con la torta, pero él ni se lo esperaba, fue una sorpresa. Se enojó mal, le tuve que pedir disculpas. Yo salía de ahí y todos me decían ‘¿Qué hiciste?’. Y le pedí disculpas, pero después me tuvo dos años medio congelada, me mandaba al doble a hacerme maldades en el canal. ¡Preguntale!”, le dijo Maru a Pampita.

Hace unas semanas, la cocinera fue víctima de muchas burlas en redes sociales por subir una historia a su cuenta de Instagram saboreando un trozo de hielo. Esto hizo que la cocinera lo termine borrando, lo que no impidió que se convirtiera en tendencia. Hasta la actriz Florencia Peña, volvió a meterse en la piel de Moni Argento para parodiarla.

