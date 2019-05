A los 22 años, murió la hija del percusionista de Slipknot

El músico informó la noticia a través de Facebook pero las causas de su fallecimiento no fueron reveladas

A través de las redes sociales, Shawn "Clown" Crahan, el percusionista de Slipknot, informó la más triste de las noticias: su hija Gabrielle, de 22 años, falleció el sábado 18 de mayo. Aunque no reveló las causas de su muerte, el músico escribió el mensaje en la cuenta oficial de Facebook de la banda "Con el corazón roto y desde un lugar de profundo dolor". Y agregó: "Organizaremos el funeral próximamente. Mi familia y yo pedimos que nuestra privacidad sea respetada. Gracias". Los mensajes de apoyo por parte de los fans no se hicieron esperar.

La noche anterior a la inesperada noticia, la banda de metal alternativo liderada por Corey Taylor había hecho su primera aparición pública de 2019 en el show de Jimmy Kimmel. Días antes anunciaron su próximo disco, We Are Not Your Kind, que será editado el 9 de agosto.