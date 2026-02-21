Mariano Martínez no estaría solo en Carlos Paz: quién es la mujer que conquistó al actor en su verano cordobés

Pese a que se encuentra en plena temporada con Ni media palabra, la obra teatral que protagoniza junto a Nicolás Cabré y Bicho Gómez en Carlos Paz, Mariano Martínez dejó lugar, en medio de ensayos y presentaciones, para el amor. Según trascendió en las últimas horas, el actor se habría enamorado de una joven del lugar.

Mariano Martínez protagoniza Ni media palabra junto a Nicolás Cabre y el Bicho Gómez (Foto: Instagram/@marianom78)

Fue Pablo Layus quien este viernes dio detalles del supuesto nuevo romance del exprotagonista de Esperanza mía (eltrece). “Acá se respira más amor... Viste que las sierras lleva a la gente a enamorarse”, comentó el periodista en Intrusos (América TV) desde la ciudad cordobesa.

Meli, la supuesta nueva novia de Mariano Martínez (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Ayer Mariano salió a cenar con una chica de Córdoba... Ya se muestra con ella cenando y ya había estado en un par de boliches”. Al escucharlo, Rodrigo Lussich quiso saber detalles de la mujer que le habría robado el corazón. “Se llama Meli, es de la ciudad de Córdoba”, le respondió al mismo tiempo que indicó que podría ser habitué del boliche donde se habría cruzado con el actor.

“Hay dudas de si se conocieron en Zebra (el boliche en cuestión) o si ahí comenzaron a mostrarse juntos. Una noche los vieron irse del boliche de la mano, mientras él estaba encapuchado... Pero en la noche de ayer (por este jueves) los vieron en La Parrilla del Lago, donde los mozos lo vieron en varias oportunidades”, indicó el cronista. Asimismo, señaló que lo que llamó la atención es que la pareja llegó al restaurante acompañados de otros niños. “No sabemos si son los hermanos de Meli, que tal vez quieren conocer ya a Mariano”, deslizó el periodista.

Por su parte y desde el estudio del ciclo que conduce Lussich junto a Adrián Pallares, Daniel Ambrosino acotó: “¿No estabas diciendo: ‘Qué raro Mariano que no se le haya conocido alguna novia, alguna chica, alguna salida con alguien durante toda la temporada’?“. Tras aquellas palabras, los compañeros indicaron que el también modelo “suele ser discreto”.

Mariano Martinez junto a Triana Ybañez, la última relación oficial del actor

En ese sentido es que Layus aclaró que durante la temporada también estuvo acompañado de su madre y de sus tres hijos, Olivia y Milo- frutos de su relación con la modelo Juliana Giambroni- y Alma -hija de su relación con Camila Cavallo-. “Esto impidió que saliera un poco más”, aseguró.

“Hay un dato por el lado de la chica (Meli) que no es menor. Tenía su cuenta de Instagram abierta, cuando parece ser que se enteró porque ya empezamos a chusmear un poco, la cerró. Pero logramos haber capturado un par de fotos”, cerró el movilero.

Cabe recordar que tras su ruptura con la modelo Camila Cavallo, de quien se separó en 2020 después de cuatro años juntos y una hija en común, Mariano Martínez mantuvo un noviazgo de más de dos años con la cordobesa Triana Ybañez, relación que terminó formalmente a principios de 2025. Poco después, el actor sorprendió al mostrarse con Daniela Soledad Stabile, conocida artísticamente como Luva. La joven de 28 años, oriunda de Hurlingham y figura ascendente como DJ y cantante de música urbana, protagonizó un romance intenso pero fugaz que incluyó declaraciones públicas de amor en redes sociales. Sin embargo, el vínculo no prosperó.