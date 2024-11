A 25 años del estreno de Milagros inesperados: así están hoy los actores de la película que marcó un antes y un después

Si alguien hace una lista de películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida, es muy probable que incluya a Milagros inesperados (The Green Mile), el film de 1999 nominado al Oscar que dirigió Frank Darabont. La historia de la relación entre el vigilante carcelario de la prisión Cold Mountain (Tom Hanks) y de un hombre con poderes especiales (Michael Clarke Duncan) sentenciado a muerte por un brutal crimen que no cometió, se convirtió en un clásico del cine. Si bien está basada en la novela de Stephen King con el mismo nombre, se encontraron varias similitudes con el caso real de George Stinney, un niño de Carolina del Sur que, con 14 años, se convirtió en la persona más joven en toda la historia de los Estados Unidos en ser ejecutada. Luego de un acelerado juicio en 1944, lo enviaron a morir en la silla eléctrica, acusado del asesinato de dos niñas. Siete décadas después se determinó que lo condenaron injustamente.

El 6 de diciembre se cumplen 25 años del estreno de Milagros inesperados y hasta el día de hoy, quienes la vieron en el cine, en la televisión o a través del streaming aún recuerdan la conmovedora y emotiva historia y, sobre todo, a sus personajes.

Tom Hanks

Tom Hanks interpretó a Paul Edgecomb (Foto: IMDb)

El de Tom Hanks ya era un nombre conocido para cuando interpretó al guardiacárcel Paul Edgecomb. Venía de hacer algunos de los mayores éxitos de su carrera como Forrest Gump, Apolo 13 y Salvando al soldado Ryan (Saving Private Ryan). Después de Milagros inesperados le llegaron otros grandes proyectos como Náufrago y Atrápame si puedes (Catch Me If You Can).

A principios de noviembre, el intérprete de 68 años estrenó en los Estados Unidos su más reciente película Aquí (Here) y en la actualidad tanto el público como la crítica continúan considerándolo como uno de los mejores actores de todos los tiempos.

David Morse

El personaje del guardia cárcel Brutus Howell estuvo a cargo de David Morse(Foto: IMDb)

Otro de los personajes claves de la película fue el de Brutus Howell, el segundo responsable de la prisión. El personaje estuvo a cargo de David Morse, actor conocido por sus trabajos en Dr. House, Vivir al límite (The Hurt Locker) y más recientemente las series The Morning Show y La directora (The Chair). A los 71 años se mantiene activo y justamente a principios de este año estrenó la película Cabrini donde interpretó al arzobispo Michael Augustine Corrigan.

Jeffrey DeMunn

Harry Terwilliger fue otro de los guardias de la cárcel de Luisiana. Quien lo interpretó fue el actor Jeffrey DeMunn, que, en aquel momento, acababa de terminar su participación en la película Ciudadano X (Citizen X). Tras su trabajo en el film de Frank Darabont, actuó en La niebla (The Mist) y tuvo un rol protagónico en The Walking Dead, donde fue Dale Horvath. En la actualidad, el intérprete tiene 78 años.

El actor Jeffrey DeMunn personificó al guardia Harry Terwilliger (Foto: IMDb)

Barry Pepper

Uno de los más jóvenes de la prisión era Dean Stanton, interpretado por Barry Pepper, quien a su vez era uno de los más chicos del elenco. El actor de Salvando al soldado Ryan tuvo una destacada carrera en la pantalla grande. Trabajó en La conquista del honor (Flags of Our Fathers), Casino Jack y Matar al mensajero (Kill the Messenger).

El joven guardia de la cárcel, Dean Stanton, fue interpretado por Barry Pepper, quien en la actualidad tiene 54 años(IMDb)

Sam Rockwell

A los 31 años, Samuel Rockwell ya demostraba tener un gran talento para la actuación y más especialmente para personajes crueles y despiadados. En Milagros inesperados interpretó a William Wharton y, quienes la vieron, sabrán todo lo que hizo su personaje... Tras este trabajo, la carrera del actor fue en un maratónico ascenso: obtuvo múltiples nominaciones por su papel en la película Vice, ganó el Oscar como actor de reparto por Tres anuncios por un crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) y el Emmy y el SAG por ponerse en la piel del coreógrafo Bob Fosse en la miniserie Fosse/Verdon.

Sam Rockwell interpretó al brutal y despiadado William Wharton (Foto: IMDb)

Doug Hutchison

El actor Doug Hutchison se puso en la piel de otro de los carceleros: Percy Wetmore. Tras este papel, trabajó en la película Mi nombre es Sam (I am Sam) y en la serie Lost, donde interpretó a Horacio Goodspeed entre la tercera y la quinta temporada. También realizó participaciones especiales en La Ley y el orden (Law and Order), Lie to Me e iZombie.

El personaje de Percy Wetmore estuvo a cargo del actor Doug Hutchison (Foto: IMDb)

Bonnie Hunt

Bonnie Hunt fue Jan Edgecomb en Milagros inesperados (Foto: IMDb / Instagram @bonniehunt_real)

La protagonista de Beethoven y Jumanji tenía 38 años cuando se estrenó Milagros inesperados. Allí interpretó a Jan Edgecomb, la esposa de Paul. Hoy, a los 63 años, Bonnie Hunt se destaca como una consagrada actriz de Hollywood con éxitos como Más barato por docena (Cheaper by the Dozen) y doblajes en famosas películas animadas como Monsters, Inc., Cars y Zootopia.

James Cromwell

James Cromwell fue Harold Moores, el director de la prisión (Foto: IMDb)

A Harold Moores, el director de Cold Mountain, lo interpretó el actor James Cromwell, famoso por personificar al granjero en Babe, el chanchito valiente (Babe). En los últimos 25 años, realizó múltiples proyectos tanto para cine como para televisión, incluidos Los Ángeles al desnudo (L.A. Confidential), Yo, Robot (I Robot), Amor verdadero (Becoming Jane), El hombre araña 3 (Spider-Man 3), American Horror Story: Asylum y Six Feet Under.

Patricia Clarkson

En la película de 1999, Patricia Clarkson interpretó a Melinda Moores (Foto: IMDb)

Patricia Clarkson, la actriz que interpretó a Melinda Moores -la esposa de Harold Moores- también tuvo una brillante carrera tras el éxito de la película. Ganó un importante reconocimiento por sus actuaciones en La isla siniestra (Shutter Island) de Martin Scorsese, Vicky Cristina Barcelona y House of Cards. Además, recibió múltiples distinciones por sus interpretaciones en las series Six Feet Under y Sharp Objects.

Los que ya no están

Michael Clarke Duncan

Michael Clarke Dunca generó un gran impacto en Hollywood gracias a su interpretación -que le valió una nominación al Oscar- de un hombre que, injustamente, recibió la pena de muerte por un crimen que no cometió. Después de Milagros inesperados, el actor trabajó en El planeta de los simios, Sin City y El rey escorpión, entre otros proyectos tanto en la pantalla chica como en el cine.

Michael Clarke Duncan, quien interpretó a John Coffey falleció en 2013, a los 54 años (Foto: IMDb)

En julio de 2012, Michael tuvo un ataque al corazón que marcó un antes y un después en su vida, puesto que nunca pudo recuperarse. Un año después, en julio de 2013, sufrió un infarto agudo de miocardio por el que terminó internado. Aunque en el trascurso del siguiente mes lograron estabilizarlo, murió el 3 de septiembre por complicaciones respiratorias relacionadas con el ataque que tuvo. Tenía 53 años.

Michael Jeter

Michael Jeter, quien interpretó a Eduard Delacroix, murió en 2003 (Foto: IMDb)

Otro de los actores que falleció fue Michael Jeter, quien interpretó al prisionero Eduard Delacroix. El protagonista de Evening Shade y ganador del premio Tony por su labor en el musical Grand Hotel, fue encontrado muerto el 30 de marzo de 2003 en su casa por su pareja Sean Blue. Tenía 50 años. En 1997, el actor de Plaza Sésamo (Sesame Street) reveló en el programa Entertainment Tonight que tenía VIH.

Dónde ver Milagros inesperados

Milagros inesperados, película de 1999 dirigida por Frank Darabont, protagonizada por Tom Hanks y basada en la novela de Stephen King, está disponible en la plataforma de streaming Max y tiene una duración de 189 minutos.