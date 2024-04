Los 8 escalones: Evangelina Anderson contó un profundo deseo personal y sorprendió a Guido Kaczka

Escuchar

Luego de reinstalarse en la Argentina para que Martín Demichelis comenzara su etapa como director técnico de River, Evangelina Anderson pasó a formar parte del jurado de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Desde que forma parte del staff, recibió muchos elogios y aplausos, puesto que en más de una ocasión le puso el cuerpo a la situación, se levantó de su asiento y sorprendió a todos con posturas de yoga y pasos de baile. Al mismo tiempo, reiteradas veces mostró sus sentimientos y no pudo evitar emocionarse con las historias de los participantes.

En la emisión del jueves del programa de preguntas y respuestas de eltrece, la modelo empatizó con una participante que estaba acompañada por su marido y por su ¿bebé. En medio del juego, Anderson se sinceró delante de las cámaras y habló de un profundo deseo que tiene, referido a la maternidad.

Evangelia Anderson en su rol de jurada de Los 8 escalones (Foto: Captura de TV / eltrece)

El jueves, en Los 8 escalones, se hizo presente Agustina acompañada por una hinchada de lujo: su marido y su hijo. La mujer contó que si ganaba los millones los usaría para mudarse a un departamento más grande, puesto que ahora son tres, y para promover sus emprendimientos gastronómicos. A paso firme, la participante avanzó hasta la final donde se midió codo a codo con Josefina.

Cuando llegó el turno de la primera pregunta de Anderson, la modelo no dudó en felicitar a las dos finalistas, pero se tomó un momento para hacerle un comentario especial a Agustina. “Me muero de amor con tu bebé, tan chiquitito”, dijo mientras la cámara apuntaba al pequeño que descansaba en brazos de su padre. Pero eso no fue todo, porque Evangelina también reconoció su deseo íntimo referido a la maternidad. “Lo veo y me dan ganas de tener otro”, expresó.

No obstante, en esta misma línea, la modelo rápidamente aclaró: “Después me acuerdo el trabajo que traen y se me pasa enseguida”. Cabe mencionar que Anderson tiene tres hijos junto a Martín Demichelis: Bastián (14), Lola (11) y Emma (7).

Evangelina Anderson junto a sus hijos, Bastián, Lola y Emma (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Al escucharla, en tanto, la participante intervino e hizo un comentario sobre su bebé. “Pero este es trampa porque se porta espectacular”, le aseguró. Ante esto, Anderson dijo entre risas: “¿Viste? El primero siempre engaña para que venga el segundo”. No obstante, eso no fue todo, porque cuando finalmente llegó el turno de su pregunta, la modelo sorprendió a todos al anunciar que tenía un reemplazo. ¿Quién? Su hija menor, Emma, a quien llama cariñosamente ‘Abrojito’.

La pequeña apareció en el estudio y bailó de la mano con su madre. No obstante, después hizo parte de la coreografía sola, donde demostró lo mucho que le gusta bailar. Acto seguido, sentada en brazos de su mamá, Emma leyó la pregunta: “¿Quién interpreta la canción ‘La original’ junto a Emilia Mernes?”. Las opciones eran Nicki Nicole, Tini, La Joaqui y María Becerra. Josefina, quien eligió a Stoessel, se quedó con el punto de esta ronda.

Lola acompañó a su madre a Los 8 escalones y bailó delante de todos (Foto: Captura de TV / eltrece)

La final terminó definiéndose por aproximación y Agustina se quedó con los tres millones y celebró con su bebé, Astor, y su marido, Elías. Pero la competencia no terminó ahí porque la campeona tuvo la oportunidad de comprarle la llave a Josefina. Por ella pagó $550.000, por lo que ambas finalistas regresan este viernes a Los 8 escalones.