A qué hora se despedirá hoy Marcelo Longobardi de su programa de radio

Esta mañana el conductor radial Marcelo Longobardi se despedirá de su ciclo matutino. Tras 21 años al frente de Cada mañana, un programa que salió en más de una emisora, el periodista brindará las razones por las que abandonará este éxito, que lo tiene como líder indiscutido de AM desde hace años.

Bien temprano fue uno de sus compañeros fieles, Willy Cohan, quien contó que entre las 8.30 y las 9 Longobardi participará del programa y leerá una carta en la que dará los detalles de su decisión. Según anticipó ayer LA NACION, sus motivos tienen mucho que ver con los cambios de época pospandemia pero también con un cambio de rumbo impulsado por la certeza de que el éxito no puede obnubilarlo.

“No puedo enamorarme ni obnubilarme con ser líder 21 años. Me parece que 21 años es suficiente. Uno tiene que saber desprenderse y ponerse un límite. El éxito es maravilloso pero te engaña, es peligroso y si te descuidás te mata. Manejarlo es muy difícil. Creo haberlo hecho de un modo apropiado y responsable. Radio Mitre me entregó su confianza y eso lo valoro muchísimo”, dijo a sus íntimos al dar las razones de su apartamiento.

Sin embargo el periodista seguirá participando de otros proyectos de la radio y estará al frente de su editorial.

De todos modos los detalles minuciosos sobre su futuro y su decisión se conocerán hoy, antes de las 9 de la mañana, cuando hable a su público que lo sigue desde hace dos décadas.