Diez frases destacadas que dejó el Indio Solari a lo largo de su vida y carrera: “No tengo miedo a la muerte; la curiosidad es más grande que el miedo”

Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, fue mucho más que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con una obra que marcó a varias generaciones y una figura envuelta en el misterio, se convirtió en una de las voces más influyentes de la música popular argentina de las últimas cuatro décadas.

Dueño de una mirada tan aguda como provocadora sobre la vida, la fama, la enfermedad, la creación artística y el paso del tiempo, dejó innumerables reflexiones que trascendieron sus canciones. Algunas fueron pronunciadas en entrevistas, otras en conversaciones públicas que revelaron aspectos íntimos de su personalidad.

Murio el Indio Solari

Las diez frases más recordadas del Indio Solari

“No tengo miedo a la muerte. La curiosidad es más grande que el miedo”.

La curiosidad es más grande que el miedo”. “La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones . El algodón está haciendo daño a esa vida”.

. El algodón está haciendo daño a esa vida”. “El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario . Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia”.

. Es un lugar maravilloso, es entrar ahí, hacer tu gracia”. “La vejez es una cagada . Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo”.

. Yo no sirvo para viejo. Hacer canciones es lo que me mantiene vivo”. “Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota . Hay dolor, hay malhumor... Es la vida”.

. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida”. “No emito juicios sobre mi vida, porque me es imposible estar de acuerdo conmigo” .

. “Yo vivo con asombro de la juventud, porque en general los artistas añosos convocan a gente que, si no es de su edad, anda alrededor de eso . Que no me pase eso es grato”.

. Que no me pase eso es grato”. “Dan por sentado que tengo departamentos en Madrid, en París, en Nueva York, que tengo bitcoins, y no tengo una mierda de eso” .

. “Ni bien termino de escribir una letra soy un testigo más; son momentos, son impresiones que uno vomita casi sin saber cuál es el motivo” .

. “No me gusta ni el pasado ni el futuro. El pasado porque ya no tenemos la posibilidad de hacer nada con él. Y el futuro es una aventura de la imaginación”.

El día que anunció su enfermedad

El 12 de marzo de 2016, durante un multitudinario recital en Tandil, el Indio confirmó ante miles de fanáticos cuál era la enfermedad que padecía.

“Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida”, dijo desde el escenario.

El día en que el Indio Solari anunció que padecía Parkinson

La revelación fue recibida con una ovación del público y se convirtió en uno de los momentos más recordados de sus últimos años sobre los escenarios.