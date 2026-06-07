Las 10 canciones más famosas del Indio Solari para recordar al ícono del rock

Carlos Alberto Solari falleció a los 77 años. El Indio -el apodo que lo catapultó a la fama- sufrió un ACV (Accidente Cerebro Vascular) no traumático en su casa ubicada en Parque Leloir y conmovió a todos los fanáticos, quienes se congregan este domingo en el Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

A lo largo de su trayectoria, Solari conformó la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la cual se creó en 1976 y se disolvió en 2002 dejando un total de 10 discos oficiales que resuenan en la mayoría de los hogares del país. En 2004 fundó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda con la que tocó hasta el final de su vida.

El Indio Solari marcó una era en el rock nacional Archivo

En cada una de sus obras musicales, Solari dejó una huella con sus profundas interpretaciones y letras. A continuación, se mencionarán diez canciones que se convirtieron en himnos de la cultura popular.

Las diez canciones más famosas del Indio Solari

1) "La Bestia Pop" (Gulp!) 1985

Esta pieza musical tiene una inconfundible melodía que se refiere a la industria musical. En sus metáforas se desprende cómo la inmediatez confunde al artista: “Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar".

Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota - La Bestia Pop

En el estribillo de la canción se resalta la frase “a brillar, mi amor” que hoy en día se encuentra en banderas, remeras y otros objetos que forman parte de la memoria colectiva.

2) “Ji ji ji” (Oktubre) 1986

Es otro de los emblemas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La misma causó tal revuelo que decantó en el “pogo más grande del mundo” en los recitales de la banda.

“Me acuerdo que compuse ‘Ji ji ji’ sentado en una especie de balconcito en el primer piso de mi casa en la calle Soler, donde había construido una sala de ensayo en la terraza. Una tarde me puse ahí con la guitarra y empecé a jugar con esos acordes y terminé de definir la armonía de lo que iba a ser el tema, después de haberlo zapado varias veces en la sala de ensayo que teníamos”, explicó Skay Beilinson, guitarrista y parte fundamental para la creación de la banda.

3) "Todo un palo" (Un baión para el ojo idiota) 1988

“El futuro llegó hace rato...”, enuncia uno de los versos de una canción que dura seis minutos. En un juego de acordes, Skay y Walter Sidotti, histórico baterista recién incorporado a la banda, le dan una impronta inigualable que perdurará en el tiempo.

4) “La parabellum del buen psicópata” (¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado) 1989

Forma parte de un CD con nueve canciones que se refieren al amor, la música y otras situaciones de la vida cotidiana. Con su fiel estilo metafórico, Solari lanzó al estrellato “La parabellum del buen psicópata” que forma parte de una serie de hits que pasaron a la inmortalidad.

5) “Tarea fina” (La mosca y la sopa) 1991

Un clásico de la cultura “ricotera”. Desde el lanzamiento del CD es una de las canciones más emotivas que conmueven a los fanáticos. Detrás de este hit se esconde una historia que tomó carácter popular, aunque no fue confirmada por el propio Solari.

Según el relato popular, la historia tenía como protagonista a Karina Rabolini, quien por entonces era pareja y luego esposa de Daniel Scioli, que habría tenido un romance oculto con el cantante.

“La verdad es que me encantaría que fuera así, pero creo que no es para mí. Lamentablemente”, expresó la modelo, en una antigua entrevista.

6) “La hija del fletero” (Lobo suelto, cordero atado vol.1) 1993

La canción hace referencia al desamor y cómo se siente una persona ante la ruptura de una relación. “Dos que se quieren se dicen cualquier cosa”, enuncia una de las estrofas que se suman a un sinfín de interpretaciones.

7) "Ladrón de mi cerebro" (Lobo suelto, cordero atado vol.2) 1993

“El mejor testigo se puede contradecir. Por eso brindamos, ladrón de mi cerebro”, destaca una de las canciones que se refiere a la pérdida de autonomía, las adicciones y la manipulación en un mundo de apariencias.

8) "Juguetes perdidos" (Luzbelito) 1996

Es una de las canciones que más toca las fibras íntimas de los fanáticos. Al grito de “Banderas en tu corazón”, Solari interpela a su público más fiel, el que lo siguió desde sus inicios.

9) "Gualicho" (Último bondi a Finisterre) 1998

Forma parte del anteúltimo CD de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. La letra refiere a la intimidad de una pareja y en los métodos de conquista.

10) "El templo de Momo" (Momo sampler) 2000

Es la canción de apertura del último disco de la banda. En reportajes antiguos, Solari indicó que el tema “anestesia” al público con su lírica y le da la bienvenida a la obra cúlmine de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.