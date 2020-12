Aborto: Viviana Canosa transmitió desde el Congreso y denunció censura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 03:35

Mientras en el recinto de la Cámara baja los diputados debatían la legalización del aborto, desde otro rincón del Congreso Viviana Canosa transmitía su programa Nada Personal. "Tengo el rayo, me miran de todos lados, todo esto es muy verde: hay hombres periodistas con corbatas verdes y mujeres vestidas de verde. Diría que es casi todo verde. Somos pocos, por no decir casi ninguno, los celestes", apuntó al comienzo. "Las miradas de los verdes son difíciles, pero no les tenemos miedo".

Según acusó, durante el programa se le cortó la transmisión en varias ocasiones y, además, durante el discurso que dio desde el escenario, Canosa también denunció que la "sacaron del aire". "Que te censuren esto es increíble!", apuntó vía Twitter.

Su primera entrevistada de la noche fue Vanesa Massetani, del Frente Renovador. Cuando estaban comenzando la nota, se empezaron a escuchar cantos del sector que está a favor de la legalización y, en ese momento, la transmisión se cortó y fueron a un tape sobre cómo se va desarrollando un embrión, semana a semana. Unos minutos después se repitió la secuencia: se interrumpió la transmisión y pasaron otro video: esta vez, de la mamá de Fernando Cavenaghi, quien había pensado en abortar, pero se arrepintió. Luego pasaron al piso hasta que pudieron reconectarla, casi 15 minutos después.

"No sé qué pensar, he hecho programas en este lugar infinidad de veces. Me parece muy curioso que se corte. Nunca se cortó y estuve en este mismo lugar muchísimas veces, haciendo radio y haciendo televisión", contó indignada una vez que pudieron volver a conectar. "Yo no quiero ser malpensada, pero realmente lo siento como una provocación. No voy a decir que es una censura, pero es raro. Espero que me dejen laburar tranquila porque estoy del otro lado, pero estoy representando a un montón de voces y a un montón de argentinos. Creo que fue la nota más interrumpida de mi vida". Y al despedir a Massetani disparó: "Te veo pronto, sin tanto corte, sin tanta censura".

Ahí fue que Canosa miró a la cámara, y sentenció: "No se animen a cortarme porque vivimos en un país con democracia". Ahí fue el turno de la peronista Natalia Villa; de Francisco Sánchez; y de Dina Rezinovsky: los tres de Juntos por el Cambio.

Antes de las entrevistas, Canosa brindó un editorial, en el que dijo: "Estoy acá porque no me sale hacerme la boluda y hacer de cuenta que no pasa nada. No me importa si gano o si pierdo. Y creo que a ustedes que están del otro lado les pasa exactamente lo mismo que a mi". Y anticipó que ella no haría "lo que le conviene" ni sería "políticamente correcta". "Estoy acá para decir 'presente', soy celeste y soy provida. Estas son mis convicciones, esta soy yo".

A continuación, Canosa señaló que estaba "lleno de panqueques" en el recinto: "Gente que hasta hace muy poco tiempo era celeste y que ahora es verde. Panqueque o corrupto, díganles como se les dé la gana. No me pudieron mirar a la cara cuando entré a la Cámara de Diputados".

El mensaje a Alberto Fernández

Además, la periodista ironizó con el "lindo" día que había elegido el Gobierno para tratar este proyecto, siendo que el debate comenzó el 10 de diciembre, día de los derechos humanos. "Parece joda y cinismo, y algo de eso hay", lanzó. Y opinó que "el Presidente eligió celebrar su primer año de gobierno con la ley del aborto": "Es una pena. Yo, Presidente, le tenía mucha fe y pensé que usted iba a venir a cerrar la grieta, pero eligió profundizarla. El aborto es una cortina de humo. Creo que usted renunció a ser el presidente de todos y todas. No sabe cuánto lo lamento".

Según opinó, "festejar este día es el gran fracaso de la Argentina". Y, pese a que aún no se ha confirmado la muerte de Abigail, sentenció: "No hay mucho para festejar porque, además, murió Abigail: el símbolo de todo lo que el Estado ha hecho mal. Perdimos derechos y libertades". En ese momento, se dirigió directamente a los legisladores: "Respeten la Constitución Nacional, eso es lo que les pido humildemente a los diputados. Les imploro que no se vendan: voten por convicciones y, por favor, dejen nacer a esos niños. No los desechemos, son nuestros hijos. Argentina es vida".

Canosa comenzó el programa diciendo que iba a hablar "con todas las voces", el lema de Nada Personal, pero finalmente optó por entrevistar solo a quienes "se animaron" a votar en contra de la legalización. "Hoy decidí hablar solo con los celestes porque la verdad es que los verdes están en todos lados. Es un espacio tan chiquito el nuestro que no es que no quiera que estén todas las voces, si tuviera dos horas los meto, pero sé que están dando vueltas por todos los canales", explicó al final.

"No me asustó nada que me cortaran, pero me dio mucha bronca. Nunca me había pasado. Se siente mucho la presencia verde porque te la quieren hacer sentir", dijo. Y añadió: "Para mí es un día triste. Es un fracaso. El Presidente nos prometió a todos los argentinos que venía a cerrar la grieta, pero a un año de gobierno la grieta está peor que nunca". Entonces, antes de irse a un corte, bromeó: "No me corten que quiero volver".

El comentario a Segio Massa: "Tenés el barbijo celeste, empezamos bien"

En el último bloque, Canosa se cruzó con Sergio Massa y, en un mano a mano, lanzó: "Se cortó un poco. Vine a hacer quilombo, pero ya me voy. Otro día hablamos porque sabés que estoy del otro lado". "¿Cuál es el otro lado? El otro lado de la pantalla. La Argentina somos todos", bromeó él, y ella respondió: "La vida, yo creo en la vida desde la concepción. Hablamos otro día más tranquilos. Se pudrió todo. Me quiero ir de acá porque ya me miraron raro todos".

Entonces, Massa aclaró: "No se pudrió nada. Nadie te puede mirar mal porque acá los diputados que opinan de una manera y de otra todos tienen la misma libertad de opinión". "Igual tenés el barbijo celeste, empezamos bien", le dijo ella, mientras el presidente de la Cámara de Diputadas abandonaba la entrevista.

Conforme a los criterios de Más información