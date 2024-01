escuchar

Entre el amplio listado de famosos argentinos que se encuentra en Uruguay, Viviana Canosa es una de las figuras que más atención se roba. La periodista pasará un mes en Punta del Este y, en el comienzo de la temporada dialogó con el programa Algo contigo de Canal 4.

En la entrevista, además de tocar temas de actualidad, la conductora volvió a referirse a los rumores que la vincularon románticamente con Luis Lacalle Pou, una historia que surgió luego de que ella lo entrevistara de manera virtual en plena pandemia y le hiciera varios elogios.

Ahora, años después, Canosa aclaró cuál es su relación con Lacalle Pou y aseguró: “Yo no lo conozco en persona. Me inventaron el romance, todo, y yo no lo conozco en persona”. También dijo que es “supercomprobable” demostrar que ella no ha viajado a Uruguay para encontrarse con él.

Tanto intenta la periodista alejarse de los trascendidos que aseguró que, este mes, evitará ir a un evento para no coincidir con Lacalle y no alimentar más especulaciones. “Es más, hay un evento a mediados de enero al que creo que no voy a ir porque va el presidente, yo no me voy a comer semejante garrón”, dijo.

Antes de la entrevista, Viviana Canosa mostró cómo se estaba preparando

Cuando le propusieron que repensara su postura, insistió: “Para qué voy a estar expuesta (...) Capaz que es mejor no ir y evitarte el comentario, la foto. Para qué dar de comer si ese encuentro se puede dar con amigos y en un perfil más bajo”.

Luego, Giannina Silva, a cargo de la conducción ante la ausencia de Luis Alberto Carballo, quiso saber si Lacalle le parecía “interesante” como hombre, una pregunta que a Canosa, dijo, le dio “un poco de cosa”. Después se explayó: “El otro día me preguntaron y dije, mirá, yo puedo hablar de Lacalle Pou o cualquier presidente o cualquier persona y decirte que es buen mozo. Ahora, a mí un hombre me gusta cuando está frente a mí y me seduce (...) Ahí te puedo decir si me encanta o no me gusta, pero necesito como verlo”.

“Como presidente me parece superinteresante cómo habla, cómo lo escucho, cómo se mueve, cómo se maneja. Ahora, como hombre ya es otra historia”, cerró el tema.

Un candidato uruguayo

De cualquier modo, Canosa habló de su soltería y reveló que “hay mucho llamado” de parte de potenciales candidatos , y eso incluye a un uruguayo.

“Hay un uruguayo, pero no puedo decir quién es”, advirtió la periodista, que sí reveló que se trata de un empresario conocido, sin especificar el rubro. Dijo que la contactó porque tienen amigos en común, pero que aún no han concretado una salida: “Solo me escribió y nada, le puse onda”.

Canosa reconoció que le cuesta enamorarse , dijo estar interesada en tener algún tipo de vínculo más descontracturado y apostó sus fichas a que algo de eso ocurra este verano, ya que pasará varias semanas aquí. “Yo soy jodida para enamorar, yo no me enamoro tan fácil”, dijo y sumó: “Pero me gustaría, no sé si enamorarme pero relajarme un poco más y animarme a vivir una historia”.

Un comienzo de año diferente

Por otro lado, contó que comenzó el año en Punta del Este muy bien, en una fiesta con amigos y su familia. Además remarcó que ahora quiere descansar y disfrutar de sus vacaciones con “perfil bajo”.

