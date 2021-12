Adiós Planeta Gol: tras 13 años, termina el histórico programa de TyC Sports

Con un abrazo, Fernando Lavecchia y Pablo González cerraron con broche de oro un histórico programa de la televisión argentina. Como todos los días, saludaron a su público fiel y repasaron las mejores jugadas, patadas, goles y atajadas del fútbol mundial como si se tratase de una tarde más. Del otro lado, sin embargo, se sabía la noticia: ya habían adelantado por redes que no continuaban. El clima de cierre se sintió durante toda la jornada y los protagonistas del éxito de las tardes no pudieron ocultar su emoción.

En pantalla, el futbolista de la Juventus (Italia), Juan Cuadrado, sufría por un pelotazo. En off, Pablo González narraba la jugada. “Y nosotros sufriendo un poquito este cierre”, narró. Quedaban dos minutos de programa y los conductores se tomaron ese tiempo para hablarle a la audiencia. “No está bueno, siempre el clima de Planeta Gol tratamos de que sea distendido y que ustedes se diviertan con nosotros. Ya saben que no vamos a continuar en la pantalla de TyC Sports. No está bueno hacer este cierre pero lo tenemos que hacer”, indicó.

Fernando Lavecchia y Pablo González se despidieron de Planeta Gol

“Gracias, loco, de corazón a todos. Los que estuvieron en las buenas y en las malas, los que escriben y demuestran que crecimos junto a ustedes. Hay muchos pibes que tienen 15, 16 años que crecieron viéndonos y eso nos llena de orgullo”, completó. A su lado estaba su compañero y amigo. Fernando Lavecchia tomó la palabra y reconoció no ser bueno para las despedidas.

“Hay tanta gente para agradecer. La producción que fue el corazón del programa, los editores, vestuario, todos: 13 años es buena parte de la vida de cada uno. Formamos parte de la vida de ustedes y ustedes también, con las devoluciones permanentes que hubo en la calle. Esperamos que sea un hasta luego, nunca se sabe. Por ahora es esto, el año que viene no vamos a estar”, adelantó. Su discurso continuó y agradeció al canal por haberles abierto las puertas todo ese tiempo. “Formamos parte de uno de los programas más importantes de la historia del canal... si no hubiera sido por ustedes, no hubiera sido posible”, concluyó. La música subió y la cámara apuntó al logo mientras que los conductores se dieron el último abrazo.

“Todavía tiene mucho para dar”

Desde que se conoció la noticia, la gente pidió la continuidad. Una fuente cercana al canal le contó a LA NACION que se trata de una reestructuración de la grilla y que se busca crear “un programa de debate continuado”. “Se siente tristeza, un vacío fuerte. La mitad de mi estadía en el canal la tuve haciendo este programa, no es una sensación grata pero es reconfortante recibir tanto amor y cariño de la gente”, añadió Fernando Lavecchia.

Los 13 años de Planeta Gol

Por su parte, Pablo González aseveró, también en diálogo con este medio. “Se viene un año de mundial, es uno de los cinco programas más importantes de la historia del canal. Me parece que moviendo algunas cosas como hacíamos en cada arranque del año la cosa podía seguir por el mismo camino. Sin dudas, después de haber visto la respuesta de la gente en redes no tengo ninguna duda de que el público seguía estando y el programa seguía rindiendo y midiendo bien”, explicó. En sintonía con sus declaraciones, Lavecchia reconoció que tenían “fuerza y ganas para continuar”. “Lo hacíamos con buena onda, la pasábamos muy bien y sentíamos que la gente se divertía”, precisó.

Un 9 de septiembre de 2008, TyC Sports emitió el primer programa de Planeta Gol

No obstante, dejó la ventana abierta para una posible vuelta. “A veces estas rupturas acrecientan el mito y como me parece que Planeta Gol iba en camino a ser un programa de culto, puede tranquilamente volver el día de mañana y juntarnos con Fernando [Lavecchia]. Empecé con un compañero y me fui con un amigo, tengo miles de recuerdos y son todos tan lindos”, añadió González. “Lo que uno más valora es la gente que dice que los emocionamos, los informamos y les sacamos una sonrisa. A mí lo que más me llega son los mensajes donde te dicen que les servimos de escape y de salir de esa tristeza y que fuimos un vehículo para que estuvieran mejor”, explicó.

Con emoción en su voz y un dejo de nostalgia, los conductores le dedicaron unas sentidas palabras al programa que condujeron durante 13 años. “Mostraba la actualidad de otra manera, era tan abarcativo que lo podía ver un abuelo, un chico de cinco años, una familia, alguien a quien le gustaba el fútbol y alguien a quien no le gustaba tanto. Durante 13 años hicimos algo diferente. Planeta Gol siempre va a ser una parte de mi vida y lo voy a llevar en el corazón”, reconoció González.

“Con un formato muy original y mostrando el fútbol desde otro lado, fue un programa que le ha llegado a mucha gente con buena onda. Nosotros nos sentimos muy queridos y así nos vamos, esperamos haber dejado un recuerdo en la gente”, cerró Lavecchia. Por otro lado, ambos seguirán vinculados al canal, trabajando en distintos programas. En cuanto a los especiales de Navidad, no se verán alterados y, por caso, el de este año ya tiene su venta al aire.