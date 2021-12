La inspiradora vida de Mel B, la exSpice Girls recibirá un premio por su lucha contra la violencia de género

Cuando se conocieron, cuenta la propia Mel B, ella estaba vulnerable. A pocos meses de haberse separado de Eddie Murphy, llegó la noticia de que estaba embarazada. El actor declaró públicamente que quería “un test de ADN” cuando la bebé naciera, y la prensa atacó a la cantante tildándola de “cazafortunas”. Pero cuando Ángel llegó y la prueba le dio la razón en los resultados, ya era demasiado tarde: la relación entre la cantante y el comediante había terminado. Allí lo conoció a él, Stephen Belafonte, quien se presentó como el verdadero “príncipe azul” y comenzó una etapa en la vida de la ex Spice Girl que hoy, a cuatro años de su separación, reconoce como “una pesadilla”.

“Era sexy, halagador, cariñoso, amaba a su hija… Estaba locamente enamorado”, recordó la cantante en diálogo con The Guardian. El productor logró enamorarla y empezaron a salir. Entre cenas y charlas, concretaron un noviazgo que duró pocos meses hasta que decidieron casarse. Pero de a poco las cosas empezaron a cambiar. “Se hace de una manera muy pasivo-agresiva”, narró ella.

Melanie Janine Brown nació en Leeds y fue criada en una familia muy conservadora. Siempre sintió, en su vida personal y profesional, la necesidad de no defraudar a sus padres, por lo que sus separaciones generaron un gran peso en ella. Reconoció haberse sentido muy avergonzada tras su primer divorcio, con Jimmy Gulzar, y haber experimentado la misma sensación luego de su ruptura con Murphy. Era madre soltera, con dos hijos de cada relación y no quería “que sus padres la vean así”. Cuando conoció a Belafonte todo parecía haber cambiado, pero apenas unos meses bastaron para empezar a sentir incomodidad puertas adentro de su casa.

Su relación con Stephen Belafonte cambió su vida para siempre

Stephen, cuenta ella, la había convencido de hacer varios tríos sexuales a apenas unos meses de haberse casado. “Pensé: ‘No, este es el hombre que me ama, podríamos intentarlo de vez en cuando’”, recordó. “Después de las primeras veces, dejé de disfrutarlo, pero él quería hacerlo más seguido”, añadió. Intentó dejar de hacerlo, pero comenzaron las amenazas. Belafonte había filmado algunos de esos encuentros sin su consentimiento y utilizaba ese material para intimidarla. “Me chantajeaba con videos, decía: ‘Te voy a exponer y nunca vas a volver a trabajar. Le voy a mandar estos videos a la prensa para que vean cómo sos’”, le contó a The Guardian.

De a poco los abusos eran más notorios y la violencia psicológica que él ejercía sobre ella la alejó de sus amistades, familiares e incluso rechazó varios trabajos por los celos de su marido. Pero un día llegó la violencia física. Sin entrar en muchos detalles ni ejemplificar los tantos casos, Mel B recordó uno ocurrido en 2012, apenas un año después de que naciera su hija. Ella ensayaba para una presentación en el programa X Factor en Australia con el cantante Usher. “Se puso furioso, dijo que había estado coqueteando con Usher todo el día. Me dio un puñetazo en la cara con el puño cerrado”, contó.

Mientras su vida corría peligro, el único lugar donde se sentía segura era el trabajo; desde que dejó las Spice Girls se dedicó a varios proyectos solista, trabajó como jurado en The X Factor y protagonizó entrevistas y sesiones de fotos Captura de pantalla

Los dos trágicos episodios que la llevaron a la separación definitiva

“Hubo un momento en el que pensé que era una mala persona, fea y que no valía nada. ‘Soy una Spice Girl que ya pasó'. Todas esas cosas negativas me las decía a diario, empezar a creerlas”, contó. De malas experiencias y vivencias traumáticas hay una larga lista. La culpa y la vergüenza eran siempre las protagonistas. Un día, en 2014, la situación se volvió inaguantable y Mel B intentó suicidarse. “No quería existir, era producto de estos diez años completos. No me acuerdo bien lo que pasó ese día, tengo estrés postraumático”, precisó.

Al ver el frasco de pastillas vacío -con el que intentó quitarse la vida- pensó en sus hijas, llamó al personal de seguridad donde se encontraba y pidió ayuda.

La vida de la cantante no fue fácil. Luchó contra la ferocidad de la prensa, vivió las consecuencias de una fama temprana, superó la adicción a las drogas, al sexo y al alcohol y logró salir de una relación de abuso. Sin embargo, el verdadero cambio lo hizo en 2017 tras una conversación con su padre.

Siete veces intentó dejar a Belafonte; fue la muerte de su padre el click que la hizo abandonar esa relación de manera definitiva

Martin Brown fue diagnosticado con un cáncer en 2009 y tras varios años de lucha, lo hospitalizaron en 2017 con pocas esperanzas de vida. Desde Leeds, Inglaterra; él luchaba todos los días contra su enfermedad y en Los Ángeles, Estados Unidos; Mel B se enfrentaba a los momentos culmines de su relación. Cuando su celular sonó y el código de área era el de Reino Unido, y supo que lo peor estaba por pasar.

Se tomó un avión con la idea de decir adiós. “Cuando entré a la habitación, él no hablaba hacía meses. Me miró y susurró: ‘Te amo’. Luego volvió al coma”, contó. Su cuerpo sintió un frío nunca antes experimentado y antes de que su padre falleciera, le prometió que iba a terminar su relación con Belafonte.

La resolución de esa historia está narrada en el libro de la cantante Brutally Honest. Una larga disputa legal, la promesa de un pago millonario y la resolución -juez mediante- de no mostrar los videos grabados sin consentimiento. Hoy, lo ocurrido en esos diez años es una marca en la vida que Melanie llevará para siempre, pero también una experiencia que le permite ser la voz de muchas mujeres que no pueden contar su situación.

MBE: un reconocimiento a su lucha contra la violencia de género

Su dura historia de vida la llevó a convertirse en patrocinadora de Women’s Aid, una organización benéfica que lucha contra el abuso doméstico o violencia de género. Gracias a ello, y ha haber alzado la voz por muchas otras mujeres, será galardonada con un MBE. Es decir, se convertirá en Miembro de la Orden del Imperio Británico, uno de los nombramientos más prestigiosos de dicho país y que se otorga a pedido del Gobierno de Reino Unido y de algunos reinos de la Mancomunidad de Naciones.

Se trata de una orden de caballería que data del año 1917 y que fue entregada a figuras de distintos ámbitos como Alex Ferguson, Paul McCartney, Elton John, Emma Thompson y Tom Hardy, entre otros. “Fue increíblemente valiente al contar su propia experiencia. Es bien merecido, tiene un verdadero fuego en su interior por hacer esta campaña”, explicó una fuente en diálogo con The Sun.