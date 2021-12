“¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”: escándalo entre L-Gante y el manager de Yao Cabrera

L-Gante y el mánager de Yao Cabrera, Christian Manzanelli, quedaron envueltos en una acalorada discusión que tuvo lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

El cantante estalló de furia luego de un comentario que le hizo Manzanelli en plena conferencia de prensa en la que se presentó la pelea que protagonizarán el Chino Maidana con el conocido youtuber, según señaló TN Show. La discusión terminó en una pelea entre los dos, con insultos y una gran cantidad de amenazas.

“Tenés miedo, pu… ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le preguntó furioso el cantante a Manzanelli mientras lo amenazaba con una copa rota. Algunos minutos después, allegados del artista pudieron contenerlo y la situación no pasó a mayores.

L-Gante increpó al manager de Yao Cabrera

Todo se dio luego de que Manzanelli le reprochara que no quiso colaborar en un videoclip con ‘La Chabona’, influencer a la que también representa. “Hace un año estamos intentando poder comunicarnos con ustedes para grabar una canción o algo con ella. Creo que si hablamos de humildad y respeto, vos que sos de barrio debés darle una oportunidad también, porque es una mujer y se lo merece”, le dijo públicamente al artista.

Los dichos generaron un clima incómodo en todo el lugar, y la respuesta de L-Gante aumentó aún más la tensión. “Soy de barrio dijiste… y por eso si querés pegar amistad no se le hace una tiradera así… Como soy de barrio la oportunidad sí, quizás se lo doy igual porque soy piola”. No conforme, el organizador retrucó: “Vengo intentando hablar de esto con el representante desde hace un año y cuando no estaba pegando tan fuerte nosotros venimos apoyando la música de L-Gante. Eso es humildad”.

En el evento también estaban presentes otros famosos, como por ejemplo Wanda Nara, Brenda Asnicar, Felipe Pettinato, Yanina Latorre, la Tota Santillán, Mariano De la Canal, el ex campeón mundial La Hiena Barrios, y Alexander y Charlotte Caniggia.

L-Gante y Wanda Nara, una coincidencia en medio del caos

Wanda Nara y L-Gante fueron dos de las estrellas invitadas en la conferencia de prensa que se realizó para presentar el enfrentamiento entre el boxeador Chino Maidana y el youtuber Yao Cabrera, pelea que finalmente se llevará a cabo el 5 de marzo en Dubái.

La empresaria, por su parte, ingresó por las puertas con el conocido custodio Dany La Muerte, pero fue retirada por él cuando estalló el escándalo que protagonizó L-Gante junto a Cristian Manzanelli.

Lo que llamó la atención de los usuarios es que minutos después del enfrentamiento, L-Gante publicó una foto que se sacó con Wanda y ella la reposteó en sus stories de Instagram con un llamativo mensaje: “Gracias por defenderme”.

"Gracias por defenderme": El llamativo mensaje que le dejó Wanda Nara a L-Gante en Instagram Instagram

Si bien la esposa de Mauro Icardi no aportó más detalles de la situación que vivió, sí se mostró muy agradecida con el cantante por defenderla del tumulto que se generó en el interior del hotel.