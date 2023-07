Adrián Suar opinó sobre el caso de Jorge Lanata y Wanda Nara: “Fue poco empático”

escuchar

La salud de Wanda Nara fue un tema candente que se tocó en los medios de comunicación. Es que la conductora de MasterChef (Telefe) asistió al sanatorio porteño de Los Arcos a raíz de unas dolencias que sufrió y, luego de hacerse una batería de estudios que no salieron bien, decidió quedarse internada. A raíz de este momento difícil para ella y su círculo íntimo, el periodista Jorge Lanata encendió la mecha al dar una información sobre su diagnóstico cuando aún no hay ninguno.

Tras la controversia que generó el modus operandi de Lanata en su programa de radio, varios conductores de los principales programas de espectáculos criticaron su accionar y además varias celebridades, entre ellas Ricardo Darín, expresaron su opinión al respecto. “Es un poco aventurado tal vez de su parte. Lamento si dijo una cosa así sin que sea cierta. Y aun siendo cierta, me parece que depende también de la delicadeza, del sentido común. Pero la verdad que no lo sé, estoy guitarreando. Es un tema que desconozco”, deslizó el reconocido actor de Relatos Salvajes, entre otros éxitos.

Adrián Suar, fundador y presidente de Pol-Ka, visitó los estudios de LA NACION + Cerca Protagonistas conducido por Pablo Sirvén para analizar, entre otras cosas, este tema que trajo tela para cortar en relación con cómo actuó el reconocido periodista al aventurarse en dar un parte médico de la mediática.

“¿Qué opinas de las declaraciones de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara?”, le consultó Pablo Sirvén a Suar, en uno de los tantos tópicos que se mencionaron en una extensa entrevista. Sin titubear, el productor dejó un breve análisis del hecho y criticó el abordaje de un tema sensible como lo es la salud de una persona.

Pablo Sirvén y Adrián Suar mantuvieron una extensa entrevista donde analizaron, entre otros temas, el conflicto entre Wanda Nara y Jorge Lanata

“Siento dos cosas: primero no soy periodista, pero sí ciudadano, por ende entiendo y veo. Creo que el periodismo tiene la posibilidad de dar una información, pero a mí me pasó que cuando vi lo de Jorge Lanata sentí que no se le pegó por cómo dio la información sino por lo poco empático que fue”, explicó Suar ante la atenta mirada de su interlocutor.

En continuado, siguió con su explicación: “Si le tuviese que dar un consejo, fuera de cámara, le diría que fue poco empático. Hay información que se puede dar, pero saber en la situación difícil que está la otra persona. Creo que la naturaleza de Jorge lo lleva a hacer eso, es muy difícil saber qué información puede dar y cuál no”.

La posibilidad de realizar una comedia con Griselda Siciliani

Además de referirse al caso de Wanda Nara y Jorge Lanata, el reconocido productor recorrió parte de su carrera profesional y se enfocó en su futuro, donde podría encabezar una comedia junto a Griselda Siciliani, su expareja.

“¿Vas a hacer una comedia con Griselda?”, soltó Sirvén para referirse a un posible proyecto junto a la actriz. Del otro lado, la respuesta fue mesurada: “Estamos viendo, trabajando el material. Ella tiene muchos compromisos el año que viene, pero si el material no está acorde para hacer algo, no vamos a hacer nada”, expresó Suar.

Por último, expresó que el proyecto podría tener lugar más adelante: “Si no se hace en el próximo año será en 2025. Por ahora es un signo de pregunta. Además de nosotros, hay tres personajes importantes. En octubre o noviembre vamos a saber qué pasa”.

LA NACION