Pampita opinó sobre el fuerte cruce entre Roberto García Moritán y Alejandro Bodart: “Nunca será un agravio”

Esta semana se vivió un momento de tensión entre dos precandidatos en vísperas de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el 13 de agosto. Los protagonistas fueron el precandidato a gobernador de Buenos Aires, Alejandro Bodart, y el precandidato a jefe de gobierno porteño, Roberto García Moritán. La discusión comenzó en televisión y terminó en los pasillos del canal, con insultos y elevados tonos de voz. Bodart se mostró furioso y lanzó una polémica frase: “Andá a discutir con tu mujer”. Ahora Carolina “Pampita” Ardohain se metió en la polémica y fue contundente respecto a su postura.

La acalorada discusión comenzó cuando los políticos estuvieron invitados al programa de TN, A dos voces, de cara a las elecciones. En un momento, mientras discutían, el exlegislador porteño le lanzó al empresario: “Vos sos un chupasangre de trabajadores, que te hiciste famoso por tu mujer y ahora querés hacer propuestas ridículas”. A quien se refería era a Carolina Ardohain, con quien está casado desde noviembre de 2019 y tiene una hija en común, Ana, de dos años.

Pero el turbulento altercado no finalizó cuando las cámaras del programa se apagaron, al contrario, la tensión solo aumentó. Mientras circulaban por los pasillos, y seguían hablando o más bien gritando, con insultos y malas palabras, alguien los grabó con un celular y posteriormente el video fue publicado por TN.

Entre los insultos, la frase que sin dudas más resonó fue la que lanzó Bodart donde, una vez más, se refirió a Ardohain, aunque sin mencionar su nombre. “Andá, andá a discutir con tu mujer, bol***to. Provocador de m***da. Así tratás a tus empleados. ¿Qué te creés, bo***o?”, le dijo el referente de izquierda, a los gritos, a Moritán.

El video no tardó en viralizarse y generó un importante revuelo. El jueves en LAM (América TV) compartieron una entrevista que hicieron con Pampita, quien rompió el silencio y habló del fuerte cruce que protagonizó su marido. El cronista, Alejandro Castelo hizo mención a lo ocurrido y le preguntó: “¿Te preocupó cuando lo viste en ese cara a cara con ese político?”. La modelo, sin perder la sonrisa, aseguró que no lo vio.

“Yo no me meto en nada de esas cosas. Prefiero acompañar desde casa, respetando cada uno nuestros espacios. Nos admiramos mucho, cada uno en los suyo”, aseguró Carolina y aseveró: “Nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en temas de los otros”.

El cronista, en tanto, se refirió a la polémica frase que le lanzó Bodart a Moritán: “Andá a discutir con tu mujer”. La modelo, con altura y toda su diplomacia, respondió directa y sin vueltas: “Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo, si lo quieren ofender con eso... La verdad es que para él es un orgullo, estamos re enamorados”.

Antes de finalizar, Castelo quiso saber: “¿Te asustaste? ¿Le dijiste: ‘Rober no te agarres a las piñas que después sale en todos lados’?”. Carolina salió en defensa de su marido y volvió a reafirmar su apoyo incondicional. “Rober jamás. Es un caballero, siempre con la palabra. Lo que tenga que decir, lo va a decir y de buena manera”, concluyó.

