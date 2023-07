Wanda Nara compartió una sorpresiva selfie tras hablar de su salud

escuchar

En medio de la preocupación por su salud y un día después de hablar sobre lo que le pasa, Wanda Nara volvió a compartir una foto suya en sus historias de Instagram. Tras varios días alejada de las redes sociales, Wanda hizo un posteo el lunes donde reveló que fue a realizarse chequeos de rutina y que “algunos valores salieron mal”, por lo que decidió internarse para hacerse más estudios “que salieron bien”. Después de esto, Wanda se retiró del sanatorio Los Arcos para llevar a cabo otros chequeos en un centro especializado.

“Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo, porque aún no tenía un diagnóstico certero”, explicó en un fragmento del texto. En esa misma línea, se refirió a la información que dio Jorge Lanata y la polémica que se generó alrededor de eso: “Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio”.

En ese mismo posteo, Wanda agregó: “Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”. Por último, agradeció el apoyo recibido, contó que está a la espera de más resultados y afirmó que mantendrá el tema en la intimidad familiar.

Este martes, Wanda volvió a utilizar su perfil de Instagram para compartir una selfie desde su auto. “Buenos Aires, 18:17″, escribió junto a una foto suya donde se la ve abrigada y sonriente.

La foto que compartió Wanda Nara tras hablar de su salud

La imagen de la conductora trajo tranquilidad a sus seguidores tras la serie de especulaciones que surgieron. Además de la fotografía con el profundo descargo que compartió el lunes, también se mostró junto a Mauro Icardi en las inmediaciones de su casa en Nordelta. Allí posaron unidos y el futbolista dejó en claro que representa un pilar fundamental para su esposa en este momento difícil.

La reacción de Elba Marcovecchio tras el mensaje de Wanda Nara

Luego de la repercusión del descargo de Wanda Nara, fue Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata, quien salió en defensa del periodista el lunes durante la emisión del Diario de Mariana (América). “El ataque vino a él, justo a él, cuando nosotros mismos, y acá sí lo estoy hablando nuevamente en primera persona, hemos vivido situaciones de parte del periodismo de informes sobre la salud de Jorge”.

“Lo dieron por muerto estando yo presente, estando yo ahí con Jorge, también con hijas, con una hija menor en ese momento”, sentenció la abogada tras el presunto diagnóstico que deslizó el periodista sobre Wanda en su programa de radio.

Elba Marcovecchio salió en defensa de Jorge Lanata

En tanto, Marcovecchio sostuvo: “La salud de una persona pública nos interesa a todos. La cuestión es: ¿Qué hacemos con las informaciones sobre las enfermedades de personas públicas? Esto me despertó una cosa que me es inevitable. Independientemente de eso, cada uno tiene su pensamiento. No por nada no está prohibido hablar. Esto es una realidad y la ley no prohíbe hablar de las enfermedades, salvo del HIV”. Después de su opinión, insistió en la importancia de “hablar de las enfermedades” ya que es “parte de lo que nos pasa”.

LA NACION