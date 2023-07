Maju Lozano contó que le diagnosticaron autismo: “Para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas”

escuchar

Tras su sorpresiva renuncia a la conducción de Todas las tardes, Maju Lozano se despidió este viernes del magazine de elnueve con una emotiva y a la vez que sorprendente revelación. La conductora aprovechó el especial momento para compartir con el público que recientemente le diagnosticaron autismo.

Al borde del llanto y sosteniendo la mano de una de sus compañeras, Lozano reveló en su última emisión al aire un padecimiento que ha atravesado a lo largo de su vida y del que recibió recientemente una explicación concreta. “Hace un tiempo muy largo vengo transitando un momento personal... No quiero llorar porque no es algo triste, es algo que gracias a dios me trajo mucho alivio , mucho alivio a mis amigos, a mi familia, a Juan [su pareja], a mi hijo, a mi hermana y a mis allegados”, introdujo primero.

La conductora explicó a continuación cómo ha sido parte de su vida y relató cómo descubrió su trastorno. “Hace muchísimo tiempo, más de dos años, que yo venía con muchas inquietudes, es algo que me venía atravesando desde muy chica, tanto que hasta en un momento pensé que era adoptada y recurrí a varias cosas para saber realmente de dónde venía”, apuntó.

Respecto a las situaciones que vivió, agregó: “ Siempre me sentí, desde muy chica, que era un mundo al cual no pertenencia, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas y me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no comer frutillas ni arándanos o no poder ponerme ropa roja, por ejemplo ”.

Finalmente, llegó el diagnóstico y, con ello, una cierta liberación que hoy le da fuerzas para encarar su vida desde otra perspectiva. Sobre esta nueva etapa, Lozano comentó: “Hace un tiempo, desde el año pasado, vengo investigando mucho y charlando mucho y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve el gran alivio, que para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento, ese día llegó la alegría a mi vida, fui diagnosticada de autismo ”, anunció.

“ Soy autista. Para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había ”, agregó emocionada. Tras viralizarse su mensaje de despedida en las redes sociales, de inmediato surgieron los comentarios de apoyo y afecto dirigidos a la conductora.

Varios usuarios de las redes sociales empatizaron con su situación por atravesar ellos mismos padecimientos similares. “Te quiero tanto, Maju, ¡bienvenida a la comunidad! Te agradezco con todo el corazón la valentía de la decisión de hacer público tu diagnóstico de parte de toda la comunidad”, se leyó entre los comentarios a los posteos sobre el tema.

“Hablar de salud mental sin tabúes, con franqueza y lucha. Bravo, Maju”, agregó una usuaria. Algunas personas también reaccionaron con frases como “tengo a mi hijo de 9 años con autismo, te bancamos a muerte” o “el diagnóstico es algo liberador en muchos aspectos y a la vez te da conocimiento y herramientas”.

En su último programa, Lozano también se refirió al ciclo del que fue rostro, en diálogo con colegas, con las siguientes palabras: “ Amor, agradecimiento, crecimiento, felicidad ”. Además, la conductora repasó algunas de las anécdotas que vivió durante sus largos años al frente de Todas las Tardes.

Entre los momentos más icónicos de su paso por el ciclo, mencionó: “Hubo un día en particular en el que hice todo el programa con dos zapatos diferentes, con dos sandalias de distinto taco, no sé cómo no me di cuenta al caminar”, compartió entre risas.

“ Para mí, Todas las tardes ha sido la escuela más grande del mundo y fue la oportunidad de hacer mi programa. Pero me parece que las cosas tienen un ciclo y que está bueno retirarse a tiempo ”, afirmó la conductora días atrás en una nota con Intrusos en el espectáculo, luego de revelar que venía programando su adiós desde noviembre del año pasado. “Yo no lo vivo como un drama porque fueron años hermosos, un programa que hizo siete temporadas al aire es un lujo en este momento”, remarcó.

El periodista de espectáculos Ángel De Brito fue quien dio la noticia días atrás respecto a la inminente salida de la presentadora del programa. Lozano será reemplazada a partir de la próxima semana y por el resto de la temporada por Nara Ferragut, quien conduce por el mismo canal el ciclo Nara que ver.

