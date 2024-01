escuchar

El actor y productor Adrián Suar volvió a criticar este sábado en duros términos a la parte referida a la cultura de la ley ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso. “Las pocas veces que tuve la posibilidad de encontrarme con gente de la política para hablar de la cultura no entienden nada”, afirmó y subrayó que “la cultura en este país tiene identidad y esa identidad esa la que mostrás al mundo”.

“Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece”, puntualizó Suar en La noche de Mirtha, en canal Trece.

El fundador de la productora Pol-ka definió como “una barbaridad que desfinancien el Incaa [Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales]. “El Incaa es un ente autárquico que se gestiona solo, con las películas que están en el cine, más allá de que tiene una partida que le corresponde que le da Nación”, precisó y agregó: “Se puede gestionar mejor el Incaa, pero ese es otro debate”.

Para Suar, que protagonizó recientemente la película Jaque Mate junto a la actriz española Maggie Cervantes, quien también estuvo en la mesa, criticó que “se diga que la cultura no sirve”. “La Argentina es un país que la cultura le importa. La gente que está en sus casas de todos los niveles sociales tiene mucha cultura”, sostuvo. “La gente humilde ve televisión, cuando puede va al teatro, entiende, ama a sus artistas”, aseguró.

“Cuando la economía se mete con la cultura (...) el pueblo argentino pagó mucho más caro los errores de los economistas que las obras de sus artistas”, apuntó Suar, aunque luego expresó un mensaje conciliador. “Siento que el presidente, no quiero que suene mal porque lo digo de verdad, pero me imagino que el presidente debe tener alguna sensibilidad con el tema de la cultura. Primero porque está de novio con una artista, que es Fátima [Florez], que es una artista que tiene sensibilidad”, comenzó.

Luego, siguió: “Una vez lo había visto cantar imitando a Leonardo Favio. Imagino, pienso que alguien que imita a Leonardo Fabio es alguien que tiene una sensibilidad que vio a los artistas.” Suar, por último, remató: “Quiero aclarar que si Leonardo Fabio no hubiese estado apoyado por la cultura no hubiese sido Leonardo Favio”.

La posición de Santa Ana y Cervantes

La actriz argentina Muriel Santa Ana, asentía, al igual que Cervantes, cuando Suar daba su punto de vista. “El arte es reflejo de la naturaleza de los Estados, de una comunidad. Un Estado tiene que estar a la altura de sus artistas”, sostuvo Santa Ana, también participante de La noche de Mirhta. El cuarto invitado fue el conductor Guido Kaczka.

“Durante estos días en el debate en comisiones escuché a científicos hablar de la ley de glaciares, campo que no manejo para nada, estoy afuera de eso, pero me conmovió. Esta gente debería estar siendo incentivada, apoyada y estar investigando, pero tiene que venir al Congreso a explicar la importancia de una ley de bosques o glaciares”, dijo la actriz. Y añadió: “O directores que ganaron el Globo de Oro, como Santiago Mitre. Estuvo hablando gente muy valiosa e importante y que quiere mucho a la Argentina”.

La actriz, que ganó un premio Martín Fierro en 2009 por su rol protagónico en la telenovela Ciega a citas, dijo que la sensación que le da “es que la ley está como trasnochada, que quiere salir como a los ponchazos y requiere de mucho cuidado y atención querer cambiar tantas cosas y barrer con instituciones que son históricas”. “Es como decir que la Argentina como era hasta ahora no sirve para nada”, remarcó.

Santa Ana elogió a Legrand y, al mismo tiempo, lanzó un mensaje: “Cuando venía para acá pensaba en usted [Mirtha Legrand] y en el amor y la fidelidad que le tiene el público argentino. Usted es la prueba más resplandeciente de lo que es esa unión que no tiene precio, que no entra dentro del mercado, que no hay DNU que lo pueda legislar. La relación de sus artistas con su comunidad no la pueden borrar. “Claro”, acotó Suar.

La artista española, por otra parte, conocida por ser la protagonista principal de la serie Vis a Vis, de gran repercusión, y también por su participación en la serie Las chicas del cable validó la visión de sus colegas. Aunque resaltó que no conoce en detalle la ley ómnibus, respondió ante la pregunta de Legrand referida a cómo es vista la Argentina desde afuera.

“Para mi la Argentina es cultura. Cuando piensas en Argentina piensas en cine, es lo que llega allí a nivel internacional. Es el teatro. Cada vez que vengo a Buenos Aires quiero ir al teatro. Si la gente tiene ese interés es porque necesita de la cultura. Es una necesidad que se va a privar no sé exactamente las razones. Es una necesidad, como la sanidad. Realmente es una respuesta de una sociedad”, afirmó.

Cervantes profundizó en su visión: “Para mi a Argentina no le pueden quitar eso, es parte de la idiosincrasia del pueblo. Hay algo como natural de que Argentina tiene que tener sus historias y que la gente quiera escuchar sus historias. Desde fuera es de lo más bonito que puede tener este país. Antes de venir (vine por la película hace un año) ya tenía esa imagen, de la Avenida Corrientes llena de teatros y soñaba con llegar a ese lugar. Luego lo que me sorprendió era el público. Esos teatros un martes lleno de gente, cualquier teatro”. “Eso no ocurre en Madrid, no ocurre en París”, concluyó.

