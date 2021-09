Adriana Varela y Jaime RoosIdentidad rioplatense

MONTEVIDEO.- “¿Cuantos son, Jaime?”, pregunta el mozo con una larga sonrisa. “Somos cuatro”, responde Jaime Roos, pero finalmente desecha la oferta de una mesa y atraviesa el patio de comidas instalado en el Mercado del Puerto, para acodarse en un mostrador y tomar una copita de medio y medio bien frío, mientras la gente lo mira y lo saluda.

El reciclado Mercado y el clásico trago tienen que ver con una identidad montevideana; así como el nuevo disco de la cantante Adriana Varela, "Cuando el río suena", producido por Roos responde a un identidad rioplatense, común a las dos orillas, que sin dudas existe, aunque cada vez es más difícil de reconocer y difundir, en épocas de culturas globales.

Al rato, la gente vuelve a darse vuelta. La que entra es Varela, una figura que aquí se hizo popular gracias a las buenas ventas del álbum. La última semana le entregaron un Disco de Oro (tres mil unidades) y para las fiestas alcanzaría el Platino (seis mil).

Llega entusiasmada y sorprendida por la cantidad de gente que la intercepta en la calle. Su nuevo CD fue muy bien recibido en Montevideo, los murgueros y candomberos le dieron el visto bueno. El primer examen que dio en la orilla oriental está aprobado.

Porque esta placa, además de incluir una selección de tangos clásicos ("Mano a mano", "Pa´lo que te va a durar" "Garúa", con la orquesta filarmónica de Montevideo), trae murga argentina y uruguaya, milongón, chamarrita y candombe. Y suma a un gran seleccionado de músicos de ambas orillas. "Acá, la "Milonga del pelo largo" está sonando mucho y en Buenos Aires hay grupos de rockanrol, de chicos de 16 ó 17 años, que me pidieron permiso para hacer covers, como si el tema fuera mío", cuenta Varela.

Roos escucha atentamente y apura su trago para decir: "La gente a la que se puede catalogar como "hinchada" está contenta porque es un disco de música sincera. Hay un sector que está cansado de que la frivolidad se imponga en todos los frentes y se interesa cuando aparece un trabajo de este tipo y con muy buenos músicos invitados, más allá de que sea bueno o malo, porque eso no lo podemos juzgar nosotros".

Más presente que futuro

Con las buenas cifras de venta (¿habrá un segundo volumen con música de las dos orillas para el 2000?), Varela dice que no tiene proyectos mediatos: "Ahora estoy disfrutando esto", concluye. Y Roos toma el ejemplo de su socia y trata de no hacer adelantos: "Si el proyecto arrancó como arrancó, y nos dio mucho placer hacerlo, tenemos ganas de continuarlo. Además está la demostración de la gente. Pero cierro la boca porque estoy cansado de anunciar proyectos que después no se hacen".

La cantante todavía tiene mucho por mostrar en vivo de su flamante producción. Y el autor de "Durazno y Convención" tiene la vista y los oídos puestos en el segmento uruguayo de murga y candombe que preparó para el programa de televisión en cadena que saldrá para todo el mundo, el 31 de diciembre. Además, trabaja en su próximo disco, que ya tiene cuatro canciones listas y "si todo funciona dentro de lo planificado", aclara, sería editado el próximo año. "Simplemente me quiero tomar el tiempo para grabarlo con placer", indica, para despejar cualquier duda.

La posibilidad de un segundo volumen todavía no es algo concreto. Pero es seguro que si vuelven a grabar juntos sería en los mismos roles: Roos como productor y Varela como intérprete. "A mí me hubiera gustado que Jaime cantara más. Porque aunque él decía "éste es tu disco", yo sentía que era de todos los que lo hicimos", aclara la cantante. "La verdad es que yo también lo siento muy mío -confiesa el productor-. Pero pienso que, de hacer un próximo disco de estas características, seguiría ocupando este lugar porque creo que Adriana es la intérprete indicada para un proyecto así".

-¿Con el CD intentaron documentar los ritmos de la región y delinear una identidad rioplatense?

Varela : -No fue el objetivo. Nosotros ya tenemos nuestra identidad, pero si es eso lo que el disco transmite, buenísimo. Sólo queríamos hacer nuestra música. Para mí es una búsqueda personal, que empezó con el tango y ahora se extendió hacia otros géneros.

Roos: -No es una asociación de defensa de una identidad patriótica. Pero inevitablemente, al ser, según mis registros, el primer disco que se realiza con un concepto regional, se convierte en una especie de breve muestra de identidad rioplatense. Y si se nos ocurrió algo así es porque hay un sentimiento previo. Hoy existe una unión espiritual y concreta entre uruguayos y argentinos. Nos damos cuenta de que somos ramas del mismo árbol.

-¿Pero no parece haber una cultura rioplatense bien identificada? Hay gente que no advierte ni encuentra una identidad.

Varela: -Es posible, pero esto es algo que trasciende lo musical. Tiene que ver con el mundo globalizado, y con no hacerse cargo de elegir. Evidentemente la gente que está colonizada debe sentirse más cómoda, aunque en algún momento de su vida esto se les vuelve en contra. Hay pudor de reconocer lo folklórico de cada uno.

Roos: -Tenemos una crisis cada vez mayor en la preparación cultural de la gente, para poder resistir la falsa globalización que se pretende imponer a nivel universal. El imperio ha inventado un arma cultural muy importante que es la falsa globalización y acá está haciendo estragos.

-¿Qué significa la falsa globalización?

Roos: -"Globalización" es una palabra positiva. Podrían pensarla como un grado de evolución que quite las fronteras entre países. Pero no por eso tienen que dejar de existir las tradiciones propias de cada pueblo. Así también nos hacen saltar al ritmo de un esquema de cultura latina representado por Ricky Martin. Un tipo muy profesional, hay que reconocerlo, pero que hace música degradada.

Varela: -Artista no es una palabra superior. Es un vehículo. Es quien denuncia. Y si no lo hace no es artista.

-Entonces, ¿Ricky Martin no es un artista?

Varela: -No es artista, es un profesional. Y quizá sea un gran tipo, pero no hablamos de él en particular.

Roos: -Creo que es cantante, bailarín y estrella de la industria de la música popular. Hay gente que está en el límite. Shakira, Bee Gees o Gloria Estefan. O sea, no creo en su sinceridad musical pero tienen un enorme talento y musicalidad. Me daría mucho placer trabajar con Shakira, porque es un manantial de música.

