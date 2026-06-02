El dulce gesto de Magnolia con Benjamín Vicuña tras dos meses sin verse

Después de dos meses lejos de Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos menores, quienes se encontraban en Turquía, donde María Eugenia ‘la China’ Suárez reside junto a Mauro Icardi. Tras la reunión familiar, el actor chileno compartió una imagen que emocionó a todos.

Mediante su perfil de Instagram, en el que acumula 3.2 millones de seguidores, el galán chileno publicó una storie con la que dejó ver el dibujo que le realizó Magnolia sobre la hoja de un guion impreso. “Papá, te amo mucho”, escribió la niña junto a un corazón y un dibujo de una carita sonriente en el que dejó su firma como “Magno”.

Vicuña compartió el tierno dibujo que Magnolia le dedicó (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicuna.ok)

En la misma hoja, en parte del ángulo inferior derecho de la imagen, se alcanzan a ver dos resaltadores de color naranja ubicados en paralelo. La escena, iluminada por una suave luz ambiente, sugiere un entorno de trabajo y el repaso de alguna escena que fue dulcemente intervenida —e interrumpida— por la espontaneidad y el cariño de su hija.

Pero ese no fue el único momento familiar que enterneció a su comunidad. Luego, Benjamín compartió una postal en la que se ve a sus cinco hijos caminar juntos por una vereda porteña. Bautista, el mayor, lleva de la mano al pequeño Amancio, mientras Magnolia gesticula y charla a su lado. Unos pasos más adelante, Beltrán y Benicio encabezan el grupo, lo que logra una imagen perfecta que sintetiza la profunda unión que el actor logró consolidar entre sus hijos a lo largo del tiempo. La fotografía fue acompañada por una profunda reflexión de Albert Camus: “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”.

Los hijos de Benjamín Vicuña se reencontraron después de meses de distancia (Foto: Captura Instagram/@benjaminvicuna.ok)

La familia se consolidó como el pilar más importante en la vida de Vicuña, una realidad profundamente marcada por la dolorosa pérdida de Blanca, su primogénita junto a Carolina ‘Pampita’ Ardohain. A lo largo de los años, el actor encontró en la escritura un refugio para sus sentimientos, un proceso que en 2023 se materializó en su libro Blanca, la niña que quería volar (Planeta), donde abrió su corazón sobre el duelo.

Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain, murió el 8 de septiembre de 2012 en un hospital de Chile Instagram: @benjavicunamori

Durante su reciente paso por DDM (América TV), el chileno explicó cómo ese dolor logró transformarse en luz gracias al paso del tiempo y a la literatura, que le sirvió de puente para procesar el momento más duro de su existencia: “Nació a través de posteos, algo tan frívolo, pero fue mi necesidad de expresarme con una comunidad, expresar ese dolor, y empecé a sentir un diálogo con muchas personas que estaban atravesando eso, que lo estaban viviendo o que lo vivieron, y dije: ‘Bueno, ¿por qué no?’“.

Benjamín Vicuña reflexionó sobre la enseñanza de vida que le dejó la muerte de su hija Blanca

“Ese fue el esqueleto, la estructura para escribir este libro, y las respuestas son impresionantes. Hasta el día de hoy me emociona mucho ver que tuvo sentido, que algo tan doloroso pudo generar tanta luz”, continuó conmovido. Con los sentimientos a flor de piel, Vicuña concluyó al reflexionar sobre el valioso aprendizaje que le dejó la tragedia: “Aprendí a vivir, a intentar, a disfrutar el momento, a mirar a los ojos. Aprendía a abrazar a mis hijos, a agradecer, a estar conectado con el ahora, con el presente”.